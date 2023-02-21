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21 февраля, 2023
 
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Каменских в Варшаве спела "Это моя ночь" на украинском языке. Видео

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По словам певицы, с каждого проданного билета ее тура "Я Україна" часть средств будет направлена на поддержку Украины
По словам певицы, с каждого проданного билета ее тура "Я – Україна" часть средств будет направлена на поддержку Украины
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских во время клубного выступления на гастролях в Варшаве (Польша) исполнила русскоязычные песни из своего репертуара на украинском языке.

На это в своем Telegram-канале 20 февраля обратила внимание редакция украинского проекта о музыке Muzvar, разместив соответствующие фрагменты выступлений артистки. Речь идет о песнях Loka и "Это моя ночь". 

Контекст:

В настоящее время певица гастролирует за границей, а в марте запланирован ее тур по Украине. По словам певицы, с каждого проданного билета ее тура "Я – Україна" часть средств будет направлена на поддержку Украины. Она не конкретизировала, какой процент и куда именно будут переведены средства. 

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка выпустила несколько новых песен на украинском языке.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Польша, музыка, концерт, Настя Каменских, певица, песня
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