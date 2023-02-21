Каменских в Варшаве спела "Это моя ночь" на украинском языке. Видео

На это в своем Telegram-канале 20 февраля обратила внимание редакция украинского проекта о музыке Muzvar, разместив соответствующие фрагменты выступлений артистки. Речь идет о песнях Loka и "Это моя ночь".

Контекст:

В настоящее время певица гастролирует за границей, а в марте запланирован ее тур по Украине. По словам певицы, с каждого проданного билета ее тура "Я – Україна" часть средств будет направлена на поддержку Украины. Она не конкретизировала, какой процент и куда именно будут переведены средства.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка выпустила несколько новых песен на украинском языке.