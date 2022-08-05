  "Будеш ти любити мене, коли мине війна". Каменских презентовала песню о разлуке и любви. Видео

"Будеш ти любити мене, коли мине війна" – это не сомнение, а уверенность в том, что настоящая любовь способна пройти через все преграды и выстоять в самые трудные минуты. И наконец снова объединить по настоящему влюбленные сердца", – анонсировала релиз певица.
За пять дней до войны Каменских вместе с мужем, украинским рэпером Потапом выехала в Испанию.
Сейчас Каменских выступает за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.