  "Будеш ти любити мене, коли мине війна". Каменских презентовала песню о разлуке и любви. Видео

Каменских: Настоящая любовь способна пройти через все преграды и выстоять в самые трудные минуты Фото: kamenskux / Instagram

"Будеш ти любити мене, коли мине війна" – это не сомнение, а уверенность в том, что настоящая любовь способна пройти через все преграды и выстоять в самые трудные минуты. И наконец снова объединить по настоящему влюбленные сердца", – анонсировала релиз певица.

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Видео: NKofficial / YouTube