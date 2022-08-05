Бульвар Шоубиз
 
05 августа, 2022
 
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"Будеш ти любити мене, коли мине війна". Каменских презентовала песню о разлуке и любви. Видео

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Каменских: Настоящая любовь способна пройти через все преграды и выстоять в самые трудные минуты
Каменских: Настоящая любовь способна пройти через все преграды и выстоять в самые трудные минуты
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 5 августа на своем канале в YouTube презентовала песню "Коли мине війна".

"Будеш ти любити мене, коли мине війна"  – это не сомнение, а уверенность в том, что настоящая любовь способна пройти через все преграды и выстоять в самые трудные минуты. И наконец снова объединить по настоящему влюбленные сердца", – анонсировала релиз певица.

ВИДЕО
Видео: NKofficial / YouTube
Контекст:

За пять дней до войны Каменских вместе с мужем, украинским рэпером Потапом выехала в Испанию.

Сейчас Каменских выступает за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.

Теги: война, любовь, Настя Каменских, певица, анонс
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