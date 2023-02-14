Потап впервые после слухов о расставании с Каменских рассказал, как относится к жене. Она публично отреагировала

Каменских и Потап поженились в мае 2019 года Фото: kamenskux / Instagram

Это первое фото Каменских в микроблоге Потапа за последнее время. Ранее поклонники пары предположили, что Потап и Каменских расстались. Сами артисты не комментировали свои отношения, но в конце декабря вместе засветились на рождественской вечеринке в Киеве.

"Для меня любовь – это она! Моя королева, моя душа, мое вдохновение и моя опора! Я люблю тебя", – написал он.

Каменских отреагировала на пост мужа, поставив в комментариях несколько сердец.

"Все громко выдохнули. Любовь победит", – отреагировали в сети.

"Сделайте уже наконец-то совместное романтическое фото", – написали фолловеры.