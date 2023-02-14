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14 февраля, 2023
 
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Потап впервые после слухов о расставании с Каменских рассказал, как относится к жене. Она публично отреагировала

Каменских и Потап поженились в мае 2019 года
Каменских и Потап поженились в мае 2019 года
Фото: kamenskux / Instagram

Украинский певец Потап (Алексей Потапенко) 14 февраля в День влюбленных разместил в Instagram фото своей жены, украинской певицы Насти Каменских.

Это первое фото Каменских в микроблоге Потапа за последнее время. Ранее поклонники пары предположили, что Потап и Каменских расстались. Сами артисты не комментировали свои отношения, но в конце декабря вместе засветились на рождественской вечеринке в Киеве.

"Для меня любовь  это она! Моя королева, моя душа, мое вдохновение и моя опора! Я люблю тебя", – написал он.

Каменских отреагировала на пост мужа, поставив в комментариях несколько сердец.

"Все громко выдохнули. Любовь победит", – отреагировали в сети.

"Сделайте уже наконец-то совместное романтическое фото", – написали фолловеры.

Контекст:

Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн. Она продолжает давать благотворительные выступления в поддержку Украины.

17 августа 2022 года артистка сообщила, что вернулась в Украину. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: любовь, Настя Каменских, Потап
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