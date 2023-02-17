"Танцюю, як в останній раз". Полякова выпустила песню – манифест сильной женщины. Аудио

"Для меня эта песня стала настоящим манифестом сильной женщины. Она одновременно грустная и вселяющая надежду, что завтра будет лучше, чем сегодня, а сегодня нужно жить", – прокомментировала релиз трека артистка в Instagram.

Контекст:

Оля Полякова родилась 17 января 1979 года в Виннице. Училась в музыкальной школе, кончила Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Николая Леонтовича, а затем Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала.

Полякова – певица, артистка, блогер, участница телешоу "Народная звезда", "Танцы со звездами". Вела развлекательное шоу "Звездные яйца", "Маска", была тренером "Лиги смеха" и шоу "Голос країни" и других. Является одной из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".