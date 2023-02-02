Бульвар Шоубиз
 
02 февраля, 2023
 
Новости

Полякова: Много людей написали мне: "Вы такая красивая, а это неуместно". Дорогие мои, моя работа – быть красивой. Вы делайте свою

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Полякова: Если все мы прекратим работать фигня будет
Полякова: Если все мы прекратим работать – фигня будет
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова 1 февраля разместила в Instagram Stories фото и видео, на которых была запечатлена в гримерке во время подготовки к съемкам.

Артистка также показала, как выглядит после нанесения макияжа. 

Скриншот: polyakovamusic / Instagram
Скриншот: polyakovamusic / Instagram

2 февраля певица сообщила, что пользователи сети раскритиковали ее за эти публикации. 

"Вчера много людей написали мне: "Ой, вы такая красивая, а это все неуместно", – отреагировала певица. – Дорогие мои, я в Киеве, я на съемках, а это моя работа. Моя работа в том числе – быть красивой. И вы делайте свою. Потому что если все мы прекратим работать – короче, фигня это будет".

Скриншот: polyakovamusic / Instagram
Скриншот: polyakovamusic / Instagram

Контекст:

Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с дочерьми Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица проводила благотворительные концерты в разных странах и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.

В настоящее время артистка находится в Украине.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Оля Полякова, певица
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