Полякова: Много людей написали мне: "Вы такая красивая, а это неуместно". Дорогие мои, моя работа – быть красивой. Вы делайте свою

Артистка также показала, как выглядит после нанесения макияжа.
2 февраля певица сообщила, что пользователи сети раскритиковали ее за эти публикации.
"Вчера много людей написали мне: "Ой, вы такая красивая, а это все неуместно", – отреагировала певица. – Дорогие мои, я в Киеве, я на съемках, а это моя работа. Моя работа в том числе – быть красивой. И вы делайте свою. Потому что если все мы прекратим работать – короче, фигня это будет".
Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".
После нападения РФ на Украину Полякова вместе с дочерьми Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица проводила благотворительные концерты в разных странах и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.
В настоящее время артистка находится в Украине.