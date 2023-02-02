Полякова: Много людей написали мне: "Вы такая красивая, а это неуместно". Дорогие мои, моя работа – быть красивой. Вы делайте свою

Полякова: Если все мы прекратим работать – фигня будет Фото: Оля Полякова / Facebook

Артистка также показала, как выглядит после нанесения макияжа.

Скриншот: polyakovamusic / Instagram

2 февраля певица сообщила, что пользователи сети раскритиковали ее за эти публикации.

"Вчера много людей написали мне: "Ой, вы такая красивая, а это все неуместно", – отреагировала певица. – Дорогие мои, я в Киеве, я на съемках, а это моя работа. Моя работа в том числе – быть красивой. И вы делайте свою. Потому что если все мы прекратим работать – короче, фигня это будет".

Скриншот: polyakovamusic / Instagram