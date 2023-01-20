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21 января, 2023
 
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"Все буде добре". Полякова выступит в Киеве с концертом, в котором не будет песен на русском языке

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Полякова: Я невероятно соскучилась по своему зрителю
Полякова: Я невероятно соскучилась по своему зрителю
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова анонсировала большой сольный концерт в Киеве под названием "Все буде добре", в котором не будет песен на русском языке. Об этом сообщается в пресс-релизе, предоставленном командой артистки интернет-изданию "ГОРДОН".

"Я невероятно соскучилась по своему зрителю. Хочу обнять каждого, вместе смеяться и плакать. Мы представляем абсолютно украинский контент – новую программу, новые костюмы, новые эмоции и переживания. Потому что война изменила нас всех навсегда. Но мы остались друг у друга и должны поддерживать каждого: я – своего слушателя, а он – меня", – заявила артистка. 

Мероприятие запланировано на 8 марта.

Отмечается, что во время концерта певица также исполнит англоязычные песни, которые записала в Швеции.

Контекст:

Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с дочерьми Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица проводила благотворительные концерты в разных странах и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.

Теги: Швеция, концерт, Оля Полякова, певица
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