"Все буде добре". Полякова выступит в Киеве с концертом, в котором не будет песен на русском языке

"Я невероятно соскучилась по своему зрителю. Хочу обнять каждого, вместе смеяться и плакать. Мы представляем абсолютно украинский контент – новую программу, новые костюмы, новые эмоции и переживания. Потому что война изменила нас всех навсегда. Но мы остались друг у друга и должны поддерживать каждого: я – своего слушателя, а он – меня", – заявила артистка.
Мероприятие запланировано на 8 марта.
Отмечается, что во время концерта певица также исполнит англоязычные песни, которые записала в Швеции.
Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".
После нападения РФ на Украину Полякова вместе с дочерьми Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица проводила благотворительные концерты в разных странах и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.