"Все буде добре". Полякова выступит в Киеве с концертом, в котором не будет песен на русском языке

"Я невероятно соскучилась по своему зрителю. Хочу обнять каждого, вместе смеяться и плакать. Мы представляем абсолютно украинский контент – новую программу, новые костюмы, новые эмоции и переживания. Потому что война изменила нас всех навсегда. Но мы остались друг у друга и должны поддерживать каждого: я – своего слушателя, а он – меня", – заявила артистка.

Мероприятие запланировано на 8 марта.

Отмечается, что во время концерта певица также исполнит англоязычные песни, которые записала в Швеции.