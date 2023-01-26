Полякова провела тренировку после бессонной ночи в подвале. Видео

Полякова: Я легла спать в 4.00, потому что с двух до четырех надо мной летали "газонокосилки" Фото: Оля Полякова / Instagram

По словам артистки, если бы тренер не приехал к ней, она бы пропустила занятие.

"Я легла спать в 4.00, потому что с двух до четырех надо мной летали "газонокосилки". Мне кажется, что они просто у меня над головой летали, очень было страшно. Я сидела в подвале", – рассказала артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Тренировка певицы длилась около 40 минут.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)