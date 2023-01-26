Полякова провела тренировку после бессонной ночи в подвале. Видео

По словам артистки, если бы тренер не приехал к ней, она бы пропустила занятие.
"Я легла спать в 4.00, потому что с двух до четырех надо мной летали "газонокосилки". Мне кажется, что они просто у меня над головой летали, очень было страшно. Я сидела в подвале", – рассказала артистка.
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Тренировка певицы длилась около 40 минут.
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Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".
После нападения РФ на Украину Полякова вместе с дочерьми Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица проводила благотворительные концерты в разных странах и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.
В настоящее время певица находится в Украине.