Полякова: Мой Вадик до отношений со мной был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело

"Мой Вадик бедный до отношений со мной был душой компании. Заводила! Я реально забрала у него голос. Потому что сейчас все говорят – все, кто помнит Вадика, – они помнят его другим. Он был весельчак, заводила, вечно собирал компании и вечно вещал на них, – рассказала Полякова. – Но у него была и другая сторона медали. Он был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело, потому что он мог побить".

По словам артистки, характер мужа изменился после того, как она появилась в его жизни.

"Все люди, которые его знали, говорят – он перестал драться, перестал вообще быть агрессивным. Но параллельно с этим у него исчезла эта тема – притягивать к себе внимание. Он, наверное, и бил людей, чтобы на него обращали внимание", – заявила артистка.