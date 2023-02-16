Полякова: Мой Вадик до отношений со мной был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело

"Мой Вадик бедный до отношений со мной был душой компании. Заводила! Я реально забрала у него голос. Потому что сейчас все говорят – все, кто помнит Вадика, – они помнят его другим. Он был весельчак, заводила, вечно собирал компании и вечно вещал на них, – рассказала Полякова. – Но у него была и другая сторона медали. Он был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело, потому что он мог побить".
По словам артистки, характер мужа изменился после того, как она появилась в его жизни.
"Все люди, которые его знали, говорят – он перестал драться, перестал вообще быть агрессивным. Но параллельно с этим у него исчезла эта тема – притягивать к себе внимание. Он, наверное, и бил людей, чтобы на него обращали внимание", – заявила артистка.
Полякова и Буряковский воспитывают двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).
В ноябре 2021 года певица говорила, что когда они с мужем ссорятся, то обсуждают развод, но она не согласна расторгнуть брак.
После нападения РФ на Украину Полякова вместе с детьми уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. В июне 2022 года Буряковскому исполнилось 60 лет. Тогда же певица призналась, что скрывала свой настоящий возраст, уменьшая его на пять лет. Сейчас певице 44 года.