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16 февраля, 2023
 
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Полякова: Мой Вадик до отношений со мной был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело

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В браке у Поляковой и Буряковского родилось две дочери
В браке у Поляковой и Буряковского родилось две дочери
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова в новом выпуске шоу "Дорослі дівчата", которое 14 февраля вышло на YouTube-канале ее соведущей Маши Ефросининой, заявила, что после знакомства с ней характер ее мужа, украинского бизнесмена Вадима Буряковского сильно изменился.

"Мой Вадик бедный до отношений со мной был душой компании. Заводила! Я реально забрала у него голос. Потому что сейчас все говорят – все, кто помнит Вадика,  они помнят его другим. Он был весельчак, заводила, вечно собирал компании и вечно вещал на них, – рассказала Полякова. – Но у него была и другая сторона медали. Он был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело, потому что он мог побить".

По словам артистки, характер мужа изменился после того, как она появилась в его жизни.

"Все люди, которые его знали, говорят  он перестал драться, перестал вообще быть агрессивным. Но параллельно с этим у него исчезла эта тема – притягивать к себе внимание. Он, наверное, и бил людей, чтобы на него обращали внимание", – заявила артистка. 

Контекст:

Полякова и Буряковский воспитывают двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

В ноябре 2021 года певица говорила, что когда они с мужем ссорятся, то обсуждают развод, но она не согласна расторгнуть брак

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с детьми уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. В июне 2022 года Буряковскому исполнилось 60 лет. Тогда же певица призналась, что скрывала свой настоящий возраст, уменьшая его на пять лет. Сейчас певице 44 года.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: агрессия, семья, Оля Полякова, певица, муж, бизнесмен
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