Бульвар Шоубиз
 
01 марта, 2023
 
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Вторая бывшая жена Остапчука снялась в мокром купальнике с вырезом на груди

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Кристина Остапчук отдыхает на Мальдивах
Кристина Остапчук отдыхает на Мальдивах
Фото: kristygor / Instagram

Украинский нотариус и блогер Кристина Остапчук 28 февраля в Instagram опубликовала снимки, на которых запечатлена в цельном купальнике цвета хаки.

Остапчук позировала в солнцезащитных очках и без них, показав лицо без макияжа. Вероятно, блогер снялась после купания в океане, так как на фото видно, что ткань купальника – мокрая.

"Без мейка – шикардос!" – прокомментировала подписчица xenka_the_interpreter.

Контекст:

Остапчук отыхает на Мальдивах.

Она бывшая супруга украинского телеведущего Владимира Остапчука.

Пара оформила отношения в 2020 году.  Первым о возможном разводе Остапчук осенью 2022 года заявил украинский ведущий Слава Демин.

Во вторую годовщину свадьбы супруги воздержались от публикаций в сети. Они отписались друг от друга в Instagram и перестали публиковать совместные фото и видео, как делали это раньше.

В конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать. 

В декабре стало известно, что ведущий состоит в новых отношениях. Его избранницей является украинская журналистка Катерина Полтавская.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак в 2020 году.

Теги: купальник, блогеры, Мальдивы, Владимир Остапчук, блогер, Кристина Остапчук
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