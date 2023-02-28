"Мужчины всегда щедры в отношении меня". Вторая бывшая жена Остапчука высказалась о мужском внимании и "папиках"

Остапчук отметила, что подписчики интересуются, откуда у нее есть финансы.
"Тю, таким интересующимся скажите, что у вас есть пять "папиков", у которых есть номер вашей карты", – посоветовали Остапчук подписчики.
Блогер ответила, что это ее мечта.
"Для таких я уже слишком старая! По статистике, они выбирают девушек до 25, а мне, напоминаю, 36", – написала она.
По словам Остапчук, в ее жизни присутствуют мужчины.
"Не буду скрывать, что подарки принимаю и, благодарю Бога, мужчины всегда щедры в отношении меня. И всем таких желаю, девушки, потому что мы этого достойны!" – написала Остапчук.
Пост блогер сопроводила снимком, сделанным на Мальдивах, где она отдыхает сейчас.
Кристина Остапчук – бывшая супруга украинского телеведущего Владимира Остапчука.
Они поженились в 2020 году. Первым о возможном разводе пары осенью 2022 года заявил украинский ведущий Слава Демин.
Во вторую годовщину свадьбы супруги воздержались от публикаций в сети. Они отписались друг от друга в Instagram и перестали публиковать совместные фото и видео, как делали это раньше.
В конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать.
В декабре стало известно, что ведущий состоит в новых отношениях. Его избранницей является украинская журналистка Катерина Полтавская.
Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак в 2020 году.
22 февраля Остапчук намекнул, что женился в третий раз.