Бульвар Шоубиз
 
28 февраля, 2023
 
Новости

"Мужчины всегда щедры в отношении меня". Вторая бывшая жена Остапчука высказалась о мужском внимании и "папиках"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кристина Остапчук: Не буду скрывать, что подарки принимаю
Кристина Остапчук: Не буду скрывать, что подарки принимаю
Фото: kristygor / Instagram

Украинский нотариус и блогер Кристина Остапчук 27 февраля в Instagram Stories рассказала, что принимает подарки от мужчин.

Остапчук отметила, что подписчики интересуются, откуда у нее есть финансы.

"Тю, таким интересующимся скажите, что у вас есть пять "папиков", у которых есть номер вашей карты", – посоветовали Остапчук подписчики.

Блогер ответила, что это ее мечта.

"Для таких я уже слишком старая! По статистике, они выбирают девушек до 25, а мне, напоминаю, 36", – написала она.

По словам Остапчук, в ее жизни присутствуют мужчины.

"Не буду скрывать, что подарки принимаю и, благодарю Бога, мужчины всегда щедры в отношении меня. И всем таких желаю, девушки, потому что мы этого достойны!" – написала Остапчук.

Пост блогер сопроводила снимком, сделанным на Мальдивах, где она отдыхает сейчас.

Фото: kristygor / Instagram
Фото: kristygor / Instagram

Контекст:

Кристина Остапчук – бывшая супруга украинского телеведущего Владимира Остапчука.

Они поженились в 2020 году.  Первым о возможном разводе пары осенью 2022 года заявил украинский ведущий Слава Демин.

Во вторую годовщину свадьбы супруги воздержались от публикаций в сети. Они отписались друг от друга в Instagram и перестали публиковать совместные фото и видео, как делали это раньше.

В конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать. 

В декабре стало известно, что ведущий состоит в новых отношениях. Его избранницей является украинская журналистка Катерина Полтавская.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак в 2020 году.

22 февраля Остапчук намекнул, что женился в третий раз.

Теги: финансы, блогеры, Владимир Остапчук, блогер, мужчины, подарки, Кристина Остапчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яценюк: Советники Путина – Гитлер, Хусейн, Милошевич, Чаушеску и Каддафи
  Яценюк: Советники Путина – Гитлер, Хусейн, Милошевич, Чаушеску и Каддафи
Дмитрий ГОРДОН
Фонд поддержки семей защитников "Азовстали" собирает боксы с вещами первой необходимости для вернувшихся из российского плена бойцов
Фонд поддержки семей защитников "Азовстали" собирает боксы с вещами первой необходимости для вернувшихся из российского плена бойцов
Елена ПОСКАННАЯ
  Воюющий на Донбассе экс-начальник полиции Киева Крищенко: Думаю, первыми до Путина доберутся свои
  Воюющий на Донбассе экс-начальник полиции Киева Крищенко: Думаю, первыми до Путина доберутся свои
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Красота важна, но еда тоже". Хайек поела, не снимая с лица маску
"Красота важна, но еда тоже". Хайек поела, не снимая с лица маску
Пончики быстрого приготовления на основе кефира. Рецепт
Пончики быстрого приготовления на основе кефира. Рецепт
Клипмейкер Муиньо показала, как отдыхает на Бали
Клипмейкер Муиньо показала, как отдыхает на Бали
Галина ГРИШИНА
  "Твой сын герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео
  "Твой сын – герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео
  Yarmak презентовал клип на песню "Хай нам, брате, пощастить". Видео
  Yarmak презентовал клип на песню "Хай нам, брате, пощастить". Видео
Галина ГРИШИНА
"Мужчины всегда щедры в отношении меня". Вторая бывшая жена Остапчука высказалась о мужском внимании и "папиках"
"Мужчины всегда щедры в отношении меня". Вторая бывшая жена Остапчука высказалась о мужском внимании и "папиках"
Тринчер снялась в топе с открытой спиной, торсом и вырезами на плечах. Фото
Тринчер снялась в топе с открытой спиной, торсом и вырезами на плечах. Фото
Plus size модель и мать троих детей Грэм восхитила дефиле в обтягивающем платье с декольте на подиуме в Милане. Видео
Plus size модель и мать троих детей Грэм восхитила дефиле в обтягивающем платье с декольте на подиуме в Милане. Видео
Галина ГРИШИНА
Мишина призналась, сколько весит
Мишина призналась, сколько весит
Джессика Честейн в пышном платье упала на сцене SAG Awards 2023
Джессика Честейн в пышном платье упала на сцене SAG Awards 2023
Бэнкси опубликовал марку "Укрпошти" со своим граффити. Смелянский назвал это признанием Украины
Бэнкси опубликовал марку "Укрпошти" со своим граффити. Смелянский назвал это признанием Украины
Галина ГРИШИНА
  Песня "Парова машина" в исполнении украинской студентки набрала 4,5 млн просмотров в TikTok. Видео
  Песня "Парова машина" в исполнении украинской студентки набрала 4,5 млн просмотров в TikTok. Видео
  Арестович – Гордону: После деоккупации я первым делом поеду в Ялту. Предлагаю столик на четверых: я, Фейгин, вы и Подоляк
  Арестович – Гордону: После деоккупации я первым делом поеду в Ялту. Предлагаю столик на четверых: я, Фейгин, вы и Подоляк
Дмитрий ГОРДОН
Платье для Бейонсе, самая главная мечта и пошив формы для украинских защитников. Фролов рассказал о работе своей команды во время войны
Платье для Бейонсе, самая главная мечта и пошив формы для украинских защитников. Фролов рассказал о работе своей команды во время войны
Галина ГРИШИНА
Фронтвумен The Hardkiss Санина рассказала, как стала ведущей "Евровидения 2023"
Фронтвумен The Hardkiss Санина рассказала, как стала ведущей "Евровидения 2023"
Галина ГРИШИНА
Как приготовить в духовке овощные котлеты из квашеной капусты. Рецепт от украинского эксперта по питанию
Как приготовить в духовке овощные котлеты из квашеной капусты. Рецепт от украинского эксперта по питанию
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 