"Мужчины всегда щедры в отношении меня". Вторая бывшая жена Остапчука высказалась о мужском внимании и "папиках"

Кристина Остапчук: Не буду скрывать, что подарки принимаю Фото: kristygor / Instagram

Остапчук отметила, что подписчики интересуются, откуда у нее есть финансы.

"Тю, таким интересующимся скажите, что у вас есть пять "папиков", у которых есть номер вашей карты", – посоветовали Остапчук подписчики.

Блогер ответила, что это ее мечта.

"Для таких я уже слишком старая! По статистике, они выбирают девушек до 25, а мне, напоминаю, 36", – написала она.

По словам Остапчук, в ее жизни присутствуют мужчины.

"Не буду скрывать, что подарки принимаю и, благодарю Бога, мужчины всегда щедры в отношении меня. И всем таких желаю, девушки, потому что мы этого достойны!" – написала Остапчук.

Пост блогер сопроводила снимком, сделанным на Мальдивах, где она отдыхает сейчас.