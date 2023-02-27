"Отговорите меня от этого". Квиткова показала, как выглядит с рыжими волосами

"Девушки, тут такое дело. Отговорите меня от этого", – написала она.
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"Как говорит мой парикмахер, рыжик – это состояние души. И если девушка так чувствует себя,
то слова и логика бесполезны. Поэтому зависит от вашего внутреннего состояния", – прокомментировала подписчица larisa_hlopkova.
Квиткова – обладательница волос цвета блонд. 13 февраля она опубликовала фото с распущенными волосами.
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В 2019 году Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал украинский телеведущий Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).
В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Летом 2021 года у пары родился первенец – Лев. Осенью 2022 года супруги обвенчались.
В январе 2023 года Квиткова призналась, что они с Добрыниным расстались.