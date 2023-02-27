"Отговорите меня от этого". Квиткова показала, как выглядит с рыжими волосами

"Девушки, тут такое дело. Отговорите меня от этого", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova * (@kvittkova)

"Как говорит мой парикмахер, рыжик – это состояние души. И если девушка так чувствует себя,

то слова и логика бесполезны. Поэтому зависит от вашего внутреннего состояния", – прокомментировала подписчица larisa_hlopkova.

Квиткова – обладательница волос цвета блонд. 13 февраля она опубликовала фото с распущенными волосами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova * (@kvittkova)