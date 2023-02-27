Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост

"Хочется, чтобы было легко, как на этом фото", – отметила она.

Бех-Романчук снялась в цельном купальнике сиреневого цвета. Она позировала стоя.

"Идеальная", – прокомментировала подписчица korolovad.

"Невероятная", – отметила yuliia_solo.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряная призерка чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.

На чемпионате Европы по легкой атлетике в 2022 году Бех-Романчук завоевала золотую медаль на соревнованиях в тройном прыжке.