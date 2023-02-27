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27 февраля, 2023
 
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Мейхер надела платье-вуаль. Фото

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Мейхер позировала в качестве модели
Мейхер позировала в качестве модели
Фото: meiherbymeiher / Instagram

40-летняя украинская певица Надежда Мейхер 26 февраля на Instagram-странице своего именного бренда одежды опубликовала подборку снимков, для которых позировала в платье из тонкой ткани.

"Платье на бретелях из шелка-вуали. Это тонкий, невесомый шелк, создающий эффект свободы и легкости", – написала она.

Образ Мейхер дополнила черной курткой из искусственной лакированной кожи.

"Надежда, ты прикольная", – прокомментировала подписчица nevskii5922.

"Надежда очень крутая", – написал brovavv.

Контекст:

Мейхер родилась 10 апреля 1982 года в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища она поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года. После ухода из группы певица объявила о начале сольной карьеры.

У Мейхер трое детей. 15 августа 2002 года она родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. 23 марта 2012 года в браке с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым у певицы родилась дочь Анна, а 17 октября 2015-го – дочь Мария.

Весной 2016 года Мейхер выпустила первую капсульную коллекцию дизайнерской одежды под брендом Meiher by Meiher.

Певица занимается волонтерской деятельностью после нападения РФ на Украину.

Супруг Мейхер, российский бизнесмен Михаил Уржумцев называл войну РФ против Украины "происходящими событиями", избегая осуждения или поддержки российской агрессии. Отношения с Уржумцевым Мейхер не комментирует.

Теги: платье, ВИА Гра, Надежда Мейхер, фото, одежда
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