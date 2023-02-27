В сети показали фото 53-летней Лопес в купальнике со стрингами

Лопес запечатлена в черном купальнике с открытой спиной и в стрингах.

В описании к фото отметили, что вся продукция косметического бренда J lo Beauty одобрена самой Лопес.

10 февраля на этой же странице показали фото Лопес в боди с оголенными ягодицами.

Контекст:

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.