"Недостаток самоуважения". Замалчивающая войну Ани Лорак заявила, что пережила тяжелые токсичные любовные отношения

"Чтобы стать женщиной, которой я являюсь сегодня, мне пришлось пройти через тяжелые уроки прошлых отношений. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что токсичная любовь – это не настоящая любовь и что это недостаток самоуважения", – заявила она.
Певица добавила, что нашла человека, с которым якобы может ощутить женское счастье.
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Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области.
После 2014 года артистка строит карьеру в РФ. 2 марта 2022 года Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину.
19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. 1 января 2023 года певица назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника".
В январе 2019-го певица развелись со своим мужем, украинским бизнесменом турецкого происхождения Муратом Налчаджиоглу. Пара прожила в браке около 10 лет. У бывших супругов есть общая дочь София (2011).
Ани Лорак в День святого Валентина, 14 февраля 2023 года, призналась в любви своему инструктору по йоге Исааку Виджраку. Новый избранник певицы не афиширует личную жизнь, но в его микроблоге в Instragram есть фото с детьми. На одном из снимков он изображен со взрослой дочерью.