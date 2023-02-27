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27 февраля, 2023
 
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"Недостаток самоуважения". Замалчивающая войну Ани Лорак заявила, что пережила тяжелые токсичные любовные отношения

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Ани Лорак: Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что токсичная любовь это не настоящая любовь
Ани Лорак: Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что токсичная любовь – это не настоящая любовь
Фото: anilorak_news_fan / Instagram

44-летняя украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в стране-агрессоре РФ и замалчивает войну против Украины, 26 февраля в Instagram высказалась о своей личной жизни.

"Чтобы стать женщиной, которой я являюсь сегодня, мне пришлось пройти через тяжелые уроки прошлых отношений. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что токсичная любовь – это не настоящая любовь и что это недостаток самоуважения", – заявила она.

Певица добавила, что нашла человека, с которым якобы может ощутить женское счастье.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области.

После 2014 года артистка строит карьеру в РФ. 2 марта 2022 года Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину.

19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. 1 января 2023 года певица назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника".

В январе 2019-го певица развелись со своим мужем, украинским бизнесменом турецкого происхождения Муратом Налчаджиоглу. Пара прожила в браке около 10 лет. У бывших супругов есть общая дочь София (2011). 

Ани Лорак в День святого Валентина, 14 февраля 2023 года, призналась в любви своему инструктору по йоге Исааку ВиджракуНовый избранник певицы не афиширует личную жизнь, но в его микроблоге в Instragram есть фото с детьми. На одном из снимков он изображен со взрослой дочерью.

Теги: Ани Лорак, любовь, женщины, певица
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