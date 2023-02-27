"Недостаток самоуважения". Замалчивающая войну Ани Лорак заявила, что пережила тяжелые токсичные любовные отношения

Ани Лорак: Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что токсичная любовь – это не настоящая любовь Фото: anilorak_news_fan / Instagram

"Чтобы стать женщиной, которой я являюсь сегодня, мне пришлось пройти через тяжелые уроки прошлых отношений. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что токсичная любовь – это не настоящая любовь и что это недостаток самоуважения", – заявила она.

Певица добавила, что нашла человека, с которым якобы может ощутить женское счастье.