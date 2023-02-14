44-летняя Ани Лорак снялась в обнимку со своим тренером по медитациям и призналась ему в любви. Он проигнорировал. Фото

"Блаженна любовь, которая стучится в твою дверь, когда ты меньше всего ожидаешь этого. Давай праздновать каждую секунду. Моя любовь – Исаак", – написала она, поставив активную ссылку на страницу Виджраку.
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В декабре 2022 года Ани Лорак показывала в Instagram, как занимается с Виджраку дыхательными упражнениями и медитацией.
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Виджраку пока что не отреагировал на заявление певицы. На его странице в Instagram также нет совместных фото с артисткой.
Российские Telegram-каналы со ссылкой на информацию, полученную от людей из окружения певицы, пишут, что опубликованные снимки являются фотосессией к новому клипу Ани Лорак, а романтических отношений между тренером и артисткой нет.
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области.
После 2014 года артистка строит карьеру в РФ. 2 марта 2022 года Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину.
19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. 1 января 2023 года певица назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника".
В январе 2019-го певица развелись со своим мужем, украинским бизнесменом турецкого происхождения Муратом Налчаджиоглу. Пара прожила в браке около 10 лет. У бывших супругов есть общая дочь София (2011).
Виджраку не афиширует личную жизнь, но в его микроблоге в Instragram есть фото с детьми. На одном из снимков он изображен со взрослой дочерью.