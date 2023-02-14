44-летняя Ани Лорак снялась в обнимку со своим тренером по медитациям и призналась ему в любви. Он проигнорировал. Фото

"Блаженна любовь, которая стучится в твою дверь, когда ты меньше всего ожидаешь этого. Давай праздновать каждую секунду. Моя любовь – Исаак", – написала она, поставив активную ссылку на страницу Виджраку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

В декабре 2022 года Ани Лорак показывала в Instagram, как занимается с Виджраку дыхательными упражнениями и медитацией.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Виджраку пока что не отреагировал на заявление певицы. На его странице в Instagram также нет совместных фото с артисткой.

Российские Telegram-каналы со ссылкой на информацию, полученную от людей из окружения певицы, пишут, что опубликованные снимки являются фотосессией к новому клипу Ани Лорак, а романтических отношений между тренером и артисткой нет.