41-летняя Спирс станцевала под свою любимую песню из собственного репртуара. Видео

Певица предстала в миниатюрном розовом платье на тонких бретелях и туфлях на каблуках.
"Я всегда думала, что платье детского розового цвета – не лучший вариант, но с загаром это действительно очень красиво", – отметила Спирс.
Она добавила, что выглядит намного моложе с загаром, хотя многие считают, что загар их старит.
Певица станцевала под собственную композицию The Hook Up, которая никогда не выходила как сингл.
"Это была одна из моих любимых песен", – отметила Спирс.
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1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса обязал Спирс пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.
С января 2008 года по сентябрь 2021-го Спирс жила под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.
23 июня 2021 года в Лос-Анджелесе состоялось судебное заседание, на котором Спирс рассказала, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. Она также в очередной раз попросила суд лишить ее отца права опеки над ней, но 30 июля стало известно, что судья отказал певице в удовлетворении этого требования.
29 сентября судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью.
9 июня 2022 года Спирс вышла замуж за фитнес-тренера иранского происхождения Сэма Асгари. Он ранее не был женат.