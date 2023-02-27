41-летняя Спирс станцевала под свою любимую песню из собственного репртуара. Видео

Певица предстала в миниатюрном розовом платье на тонких бретелях и туфлях на каблуках.

"Я всегда думала, что платье детского розового цвета – не лучший вариант, но с загаром это действительно очень красиво", – отметила Спирс.

Она добавила, что выглядит намного моложе с загаром, хотя многие считают, что загар их старит.

Певица станцевала под собственную композицию The Hook Up, которая никогда не выходила как сингл.

"Это была одна из моих любимых песен", – отметила Спирс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от River Red (@britneyspears)