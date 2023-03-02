"Она взрывается сразу и все летит по квартире". Решетник рассказал о конфликтах с женой

"Война – это безумное испытание. У нас также бывают моменты, когда эмоционально сложно, иногда переходим на повышенные тона, можем выяснять отношения, а тут дети, – рассказал Решетник. – Кристинка очень эмоциональная. Она взрывается сразу и все летит по квартире, потом успокаивается".

По словам ведущего, его жена и дети не уехали за границу после полномасштабного вторжения РФ в Украину, так как решили, что "семья должна быть вместе".

"Эмоционально это очень сложно. Но мы не считаем это геройством. Мы хотим, чтобы семья была вместе. Это очень важно, учитывая, как война повлияла на звездные семьи", – объяснил он.