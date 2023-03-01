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01 марта, 2023
 
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"Стоит несколько моих зарплат". Решетник похвастался сумкой супруги от Prada. Фото

Решетники воспитывают трех сыновей
Решетники воспитывают трех сыновей
Фото: grisha_reshetnik / Instagram

Украинский ведущий Григорий Решетник публично прокомментировал стоимость сумки своей жены, с которой она пришла на их совместное интервью для передачи "Неймовірна правда про зірок". Запись интервью 25 февраля опубликована в YouTube канала СТБ.

Во время разговора с ведущим и его женой Кристиной журналистка предложила проверить содержимое ее сумки.  Супруга Решетника согласилась и продемонстрировала в кадре, как выглядит ее аксессуар. 

"Ого, эта сумочка  сколько [стоит]? Наверное, несколько моих зарплат. Это такая, фирменная. Prada", – похвастался Решетник, увидев сумку супруги.

Скриншот: Телеканал СТБ / YouTube
Скриншот: Телеканал СТБ / YouTube

Контекст:

Решетник родился в Николаеве в 1983 году. Карьеру ведущего начинал на "Первом национальном". Он является ведущим шоу "Холостяк" и "Холостячка" на СТБ, а также других проектов на этом канале.

Вместе с женой Кристиной Решетник воспитывает трех сыновей – Ивана (2013), Дмитрия (2017) и Александра (2020).

Prada  итальянский модный бренд.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: зарплата, бренд, семья, Григорий Решетник, Prada, ведущий
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