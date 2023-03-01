"Стоит несколько моих зарплат". Решетник похвастался сумкой супруги от Prada. Фото

Во время разговора с ведущим и его женой Кристиной журналистка предложила проверить содержимое ее сумки. Супруга Решетника согласилась и продемонстрировала в кадре, как выглядит ее аксессуар.
"Ого, эта сумочка – сколько [стоит]? Наверное, несколько моих зарплат. Это такая, фирменная. Prada", – похвастался Решетник, увидев сумку супруги.
Решетник родился в Николаеве в 1983 году. Карьеру ведущего начинал на "Первом национальном". Он является ведущим шоу "Холостяк" и "Холостячка" на СТБ, а также других проектов на этом канале.
Вместе с женой Кристиной Решетник воспитывает трех сыновей – Ивана (2013), Дмитрия (2017) и Александра (2020).
Prada – итальянский модный бренд.