"Стоит несколько моих зарплат". Решетник похвастался сумкой супруги от Prada. Фото

Во время разговора с ведущим и его женой Кристиной журналистка предложила проверить содержимое ее сумки. Супруга Решетника согласилась и продемонстрировала в кадре, как выглядит ее аксессуар.

"Ого, эта сумочка – сколько [стоит]? Наверное, несколько моих зарплат. Это такая, фирменная. Prada", – похвастался Решетник, увидев сумку супруги.

Скриншот: Телеканал СТБ / YouTube