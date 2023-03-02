  Медовик на кефире. Как быстро приготовить десерт из самых простых продуктов

"На приготовление понадобится не более 10 минут. Кроме того, здесь самые простые продукты. А результат – отличный! Рыхлый, мягкий, душистый медовик! Все, как мы любим", – анонсировала десерт блогер.

Для медовика необходимы такие продукты:

2 яйца;

50 г сахара;

120 г меда;

120 мл кефира;

1 ч.л. соды;

200 г муки;

70 г изюма.

Взбиваем миксером сахар и яйца, чтобы масса увеличилась в объеме и стала светлее. Добавляем в емкость мед, продолжая взбивать. После добавляем кефир и непогашенную соду. В самом конце всыпаем просеянную муку и изюм.

Эксперт подчеркнула, что тесто получается жидкой консистенции.

Медовик необходимо выпекать 40 минут при температуре 180 °С. Блогер рекомендует использовать для выпекания керамическую форму, застеленную пергаментом.

Десерт перед подачей можно посыпать сахарной пудрой.

ВИДЕО