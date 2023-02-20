Как приготовить идеальные блины. Рецепт от кулинарного блогера

Марценюк отметил, что по его рецепту блины получаются идеальными.
Ингредиенты: яйца – 2 шт., молоко теплое – 150 мл, вода теплая – 150 мл, мука – 100 г, сахар – 1 ст. л., щепотка соли.
Все ингредиенты нужно смешать при помощи блендера. Оставить тесто "отдохнуть" на 40–60 минут.
Жарить блины на горячей сковороде.
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20 марта в Украине началась Масленичная неделя. Традиционно в это время жарили блины и готовили вареники с творогом. Больше о традициях празднования Масленицы можно узнать здесь.