Как приготовить идеальные блины. Рецепт от кулинарного блогера

Тесто для блинов должно некоторое время настаиваться Фото: depositphotos.com

Марценюк отметил, что по его рецепту блины получаются идеальными.

Ингредиенты: яйца – 2 шт., молоко теплое – 150 мл, вода теплая – 150 мл, мука – 100 г, сахар – 1 ст. л., щепотка соли.

Все ингредиенты нужно смешать при помощи блендера. Оставить тесто "отдохнуть" на 40–60 минут.

Жарить блины на горячей сковороде.