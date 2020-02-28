Масленица: главные традиции праздника

Масленица символизирует прощание с зимой и встречу весны, тепла и новой жизни.

1 марта в 2020 году празднуется один из самых древних праздников – Масленица. Он происходит еще из дохристианских времен и посвящен почитанию Солнца, встрече весны и прощанию с зимой.

Главным блюдом Масленицы являются блины. Их круглая форма олицетворяла солнечный диск. Они были ритуальным блюдом. Каждый человек, съедая блин, впускал в себя силу и энергию Солнца, символически таким образом объединяясь с небесным светилом. Изначально блины ели в чистом виде, без каких-либо добавок, позже стали добавлять мед и сметану, со временем – другие разнообразные начинки.

Блины обязательно перемазывали маслом, для того чтобы угодить Солнцу, "умаслить" его. От этого и произошло название праздника – Масленица.

Фото: pixabay.com

В Украине ели не только блины, а и вареники с различными начинками, в первую очередь с творогом. Вареник имеет форму полумесяца, а потому ассоциировался с женщиной и плодородностью. Именно хорошего урожая ждали от наступающей весны. Фольклористка Дарья Анцибор считает, что вареникам зачастую отдавали предпочтение, поскольку они были для Украины более привычным ритуальным блюдом, чем блины. Об этом сообщает BBC.

Масленичные гуляния сопровождались театрализованным действом. Одним из символов праздника был Медведь. Человека наряжали в вывернутый наизнанку тулуп, и в таком виде он имитировал просыпающегося медведя. Вокруг него водили хоровод, а также играли в игру: стоящий в центре круга "медведь" крутился, а потом начинал "охоту" – бежал за участниками хоровода, которые бросались от него в рассыпную.

Вообще все обряды, связанные с Солнцем, воспроизводили его траекторию и форму – круг. На Масленицу колесо от телеги украшали и носили на шесте по селам. Эти шествия сопровождались песнями, восхваляющими весну и солнце.

Молодежь поджигала колеса, оплетенные сеном, и спускала их с гор в овраг. Целью было пустить колесо так, чтобы оно докатилось до конца: это сулило удачу и прибыль. Кульминацией праздника было сжигание Марены – соломенного чучела, олицетворяющего зиму и омертвление природы. Чучело наряжали в женскую одежду. Его носили по улицам с хороводами, после чего вся община собиралась на площади и под радостные крики сжигала символ зимы.

Фото: dduvs_ua / Instagram

Фото: dduvs_ua / Instagram

Также в Украине была распространена традиция Колодия, которая также присуща Беларуси и странам Балтии, немцам и южным славянам. К ноге или руке холостого парня привязывали деревянную колодку, поучая его таким образом: лучше иметь жену, а не колодку.

Религиевед Василий Лавренюк отмечает, что в этот день священнослужители не рекомендуют веселиться, а советуют сосредоточиться на духовном развитии. Об этом он рассказал в комментарии изданию "Житомир. Info".

К смыслу Масленицы с приходом христианства добавилось значение этого дня как подготовки к Великому посту перед Пасхой и повод для семьи собраться вместе.

Традиция есть блины и устраивать семейные праздники перед Великим постом также распространена в Великобритании, Ирландии, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.