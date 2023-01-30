"Это как чипсы или попкорн, но круче". Клопотенко рассказал, как приготовить дома хрустящую фасоль

"Это как чипсы или попкорн, но круче", – анонсировал он блюдо.

Для приготовления необходимо сварить до готовности 200 г фасоли, слить воду и дать полностью высохнуть.

После этого фасоль обвалять в смеси из соли, 2 ст. л. кукурузного крахмала, розмарина, измельченного чеснока и сухого лука и выпекать в духовке 15 минут при температуре 200 °С.

Клопотенко рекомендует подавать печеную фасоль вместе с соусом тартар. Чтобы его приготовить в домашних условиях, нужно в блендере до загустения взбить два яйца с 1–2 ч. л. сладкой горчицы, 1 ст. л. винного уксуса, добавляя постепенно около 150 мл подсолнечного масла.

В конце в соус необходимо добавить мелко нарезанный соленый огурец и поперчить по вкусу.