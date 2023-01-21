  Как быстро приготовить торт "Наполеон" без выпечки, когда нет света. Рецепт от украинского кулинарного блогера

Готовый торт украшаем крошками и отправляем в холодильник минимум на два часа Фото: depositphotos.com

Эксперт отметила, что этот рецепт подходит для приготовления в условиях, когда нет света.

Для торта понадобится 500 г слоеного печенья.

Для приготовления крема необходимо взять:

1 л молока;

2 яйца;

200 г сахара;

1 пакет ванильного сахара;

80 г кукурузного крахмала;

100 г сливочного масла.

В кастрюле с толстым дном смешиваем яйца и все сухие ингредиенты, перетираем венчиком, чтобы не было комков, и постепенно вливаем молоко. Смесь подогреваем на умеренном огне, помешивая, пока она не начнет густеть. После этого снимаем и добавляем в крем нарезанное кубиками масло комнатной температуры.

Чтобы крем получился однородным, измельчаем комочки блендером. Оставляем его остывать на 15 минут, периодически помешивая, чтобы не образовывалась пленка.

В кондитерское кольцо, дно которого застелено пергаментом, поочередно плотно выкладываем слой печенья из слоеного теста и обильно смазываем каждый слой кремом.

Эксперт отметила, что крем не должен быть холодным, так как в таком случае его будет трудно распределить по печенью.

Готовый торт украшаем крошками и отправляем в холодильник минимум на два часа. Чем больше времени торт будет пропитываться, тем вкуснее получится, отметила эксперт.

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