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21 января, 2023
 
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Как быстро приготовить торт "Наполеон" без выпечки, когда нет света. Рецепт от украинского кулинарного блогера

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Готовый торт украшаем крошками и отправляем в холодильник минимум на два часа
Готовый торт украшаем крошками и отправляем в холодильник минимум на два часа
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный блогер Лилия Цвит 18 января на своем канале в YouTube разместила видео, в котором показала, как быстро приготовить торт "Наполеон" без выпечки.

Эксперт отметила, что этот рецепт подходит для приготовления в условиях, когда нет света.

Для торта понадобится 500 г слоеного печенья.

Для приготовления крема необходимо взять: 

  • 1 л молока;
  • 2 яйца; 
  • 200 г сахара; 
  • 1 пакет ванильного сахара; 
  • 80 г кукурузного крахмала; 
  • 100 г сливочного масла.

В кастрюле с толстым дном смешиваем яйца и все сухие ингредиенты, перетираем венчиком, чтобы не было комков, и постепенно вливаем молоко. Смесь подогреваем на умеренном огне, помешивая, пока она не начнет густеть. После этого снимаем и добавляем в крем нарезанное кубиками масло комнатной температуры.

Чтобы крем получился однородным, измельчаем комочки блендером. Оставляем его остывать на 15 минут, периодически помешивая, чтобы не образовывалась пленка. 

В кондитерское кольцо, дно которого застелено пергаментом, поочередно плотно выкладываем слой печенья из слоеного теста и обильно смазываем каждый слой кремом.

Эксперт отметила, что крем не должен быть холодным, так как в таком случае его будет трудно распределить по печенью.

Готовый торт украшаем крошками и отправляем в холодильник минимум на два часа. Чем больше времени торт будет пропитываться, тем вкуснее получится, отметила эксперт. 

ВИДЕО
Видео: Лілія Цвіт / YouTube
Теги: сахар, рецепт, яйца, рецепты, торт
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