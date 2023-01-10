  Как приготовить сырники без муки всего из трех ингредиентов

Ингредиенты: банан – 2 шт., творог – 300 г, йогурт – 50 г.

"Нежные сырники готовятся быстро и всего из трех ингредиентов, поэтому подойдут даже для первого прикорма. Сочные творожные сырники имеют яркий сливочный вкус и легкий привкус банана. Обязательно порадуйте себя и своих малышей таким угощением!" – посоветовала Литвинова.

Творог, йогурт и банан нужно перебить с помощью блендера. Наполнить этой смесью формы для выпекания. Отправить в духовку, разогретую до 150 градусов. Выпекать 30 минут. Готовые сырники можно украсить фруктами.