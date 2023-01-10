Бульвар Шоубиз
 
10 января, 2023
 
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Как приготовить сырники без муки всего из трех ингредиентов

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Сырники по рецепту Литвиновой выпекаются 30 минут
Сырники по рецепту Литвиновой выпекаются 30 минут
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинар Татьяна Литвинова на своем YouTube-канале 8 января рассказала, как приготовить сырники с йогуртом и бананами.

Ингредиенты: банан – 2 шт., творог – 300 г, йогурт – 50 г.

"Нежные сырники готовятся быстро и всего из трех ингредиентов, поэтому подойдут даже для первого прикорма. Сочные творожные сырники имеют яркий сливочный вкус и легкий привкус банана. Обязательно порадуйте себя и своих малышей таким угощением!" – посоветовала Литвинова.

Творог, йогурт и банан нужно перебить с помощью блендера. Наполнить этой смесью формы для выпекания. Отправить в духовку, разогретую до 150 градусов. Выпекать 30 минут. Готовые сырники можно украсить фруктами.

Контекст:

Татьяна Литвинова была судьей шоу "МастерШеф" с третьего по восьмой сезоны – с 2013-го по 2018 год. 

видео

Видео: Татьяна Литвинова / YouTube
Теги: бананы, Татьяна Литвинова, фрукты, МастерШеф, рецепт, рецепты, сырники, творог
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