Бульвар Шоубиз
 
09 января, 2023
 
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"Вафли не размокают, а остаются хрустящими. Это фантастически вкусно". Рецепт вафельного торта с шоколадным кремом

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Блогер говорит, что этот вафельный торт готовится из простых ингредиентов, но выходит невероятно вкусно
Блогер говорит, что этот вафельный торт готовится из простых ингредиентов, но выходит невероятно вкусно
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный блогер Лилия Цвит 8 января на своем канале в YouTube разместила видео, в котором показала, как приготовить вафельный торт с шоколадным кремом.

"Этот вафельный торт готовится из простых ингредиентов, но выходит невероятно вкусно! Насыщенно-шоколадный крем достаточно пропитывает вафли. При этом они не размокают, а остаются хрустящими. Это фантастически вкусно! Для тех, кто любит шоколад, – то что нужно", – анонсировала рецепт блогер.

Для приготовления торта понадобится 10 вафельных коржей, 160 мл молока, 230 г сахара, один пакет ванильного сахара, 80 г какао, 200 г масла, 50 г орехов.

В кастрюле с толстым дном соединяем сахар, ванильный сахар и какао, добавляем молоко и перемешиваем до получения однородной массы. Шоколадную смесь на маленьком огне доводим до кипения, постоянно помешивая. 

После кипения кастрюлю убираем с огня и добавляем кусочки сливочного масла. Крем оставляем охлаждаться до комнатной температуры. 

Готовым кремом смазываем вафельные коржи. Торт оставляем в холодильнике на четыре часа, чтобы коржи пропитались. По желанию торт можно декорировать конфетами и посыпать орехами. 

ВИДЕО
Видео: Лілія Цвіт / YouTube
Теги: шоколад, сахар, рецепт, рецепты, какао, торт
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