  "Вафли не размокают, а остаются хрустящими. Это фантастически вкусно". Рецепт вафельного торта с шоколадным кремом

Блогер говорит, что этот вафельный торт готовится из простых ингредиентов, но выходит невероятно вкусно Фото: depositphotos.com

"Этот вафельный торт готовится из простых ингредиентов, но выходит невероятно вкусно! Насыщенно-шоколадный крем достаточно пропитывает вафли. При этом они не размокают, а остаются хрустящими. Это фантастически вкусно! Для тех, кто любит шоколад, – то что нужно", – анонсировала рецепт блогер.

Для приготовления торта понадобится 10 вафельных коржей, 160 мл молока, 230 г сахара, один пакет ванильного сахара, 80 г какао, 200 г масла, 50 г орехов.

В кастрюле с толстым дном соединяем сахар, ванильный сахар и какао, добавляем молоко и перемешиваем до получения однородной массы. Шоколадную смесь на маленьком огне доводим до кипения, постоянно помешивая.

После кипения кастрюлю убираем с огня и добавляем кусочки сливочного масла. Крем оставляем охлаждаться до комнатной температуры.

Готовым кремом смазываем вафельные коржи. Торт оставляем в холодильнике на четыре часа, чтобы коржи пропитались. По желанию торт можно декорировать конфетами и посыпать орехами.

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