Бульвар Шоубиз
 
29 ноября, 2022
 
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Как приготовить рождественский штоллен с фруктовой начинкой. Рецепт от украинского кулинарного блогера. Видео

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Срок годности штолленов с начинкой примерно две недели, отметила блогер
Срок годности штолленов с начинкой примерно две недели, отметила блогер
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный блогер Лилия Цвит 13 ноября на своем канале в YouTube разместила видео, в котором показала, как приготовить арахисовое печенье.

Для начинки в расчете на три штоллена понадобятся:

  • 100 г кураги; 
  • 200 г изюма; 
  • 100 г клюквы; 
  • 200 мл коньяка; 
  • цедра одного грейпфрута;
  • 3 ч.л. специй из имбиря, корицы, мускатного ореха и кардамона;
  • 30 г муки; 
  • 100 г орехов по желанию.

Сухофрукты промываем горячей водой для дезинфекции, перекладываем в посуду, добавляем цедру, специи, заливаем крепким алкоголем, закрываем плотно крышкой и отправляем в холодильник настаиваться как минимум на сутки.

Эксперт отметила, что чем дольше настаивается смесь, тем она ароматнее и вкуснее. 

Для приготовления опары необходимо 150 мл едва теплого молока смешать с 1 ст. л. сахара и добавить прессованные дрожжи. Затем в смесь всыпать 80 г муки и замесить жидкое тесто. Далее следует накрыть емкость полотенцем и оставить опару на 30 минут. 

После этого смешиваем в отдельной посуде 1 яйцо, 80 г сахара, пакет ванильного сахара, 0,5 ч. л. соли, 100 г домашнего кефира, 150 г негорячего растопленного масла с высоким процентом жирности. Готовую смесь переливаем в емкость с опарой, перемешивая и постепенно добавляя 370 г муки.

Тесто необходимо вымешивать около 15 минут. Готовую массу оставляем в накрытой полотенцем емкости на один час.

Сухофрукты перед добавлением в тесто необходимо процедить, чтобы убрать лишнюю жидкость, а затем всыпать, перемешивая. Получившуюся смесь оставляем в теплом месте на 30 минут.

Для начинки можно использовать 400 г фруктового пюре или повидла, добавив в него 40 г манки. Эту смесь необходимо довести до кипения, чтобы получилась густая масса. Ее оставляем охлаждаться до комнатной температуры.

Из поднявшегося теста формируем штоллены, разделив массу на три равные части. Каждую часть раскатываем в прямоугольник толщиной 1 см, выкладываем на тесто начинку, сворачиваем лист рулетом, оставляя край в 1,5 см.

Сформированные штоллены выкладываем на застеленный пергаментной бумагой противень и оставляем на 20 минут, накрыв полотенцем.

Выпекаем штоллены в духовке при 170 °С около 60 минут.

Готовые изделия смазываем растопленным сливочным маслом и посыпаем сахарной пудрой толщиной 2 мм. 

"Таким образом у нас формируется корочка, благодаря которой штолллены долго и хорошо хранятся. Срок годности таких штолленов с начинкой примерно две недели", – отметила эксперт.

Охлажденный штоллен выкладываем на посыпанный сахарной пудрой пергамент, заворачиваем его и отправляем настаиваться в темном прохладном месте до пяти дней. 

ВИДЕО
Видео: Лілія Цвіт / YouTube
Теги: молоко, сахар, фрукты, имбирь, грейпфрут, сухофрукты, рецепт, рецепты, масло, кефир, штоллен
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