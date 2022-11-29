  Как приготовить рождественский штоллен с фруктовой начинкой. Рецепт от украинского кулинарного блогера. Видео

Срок годности штолленов с начинкой примерно две недели, отметила блогер Фото: depositphotos.com

Для начинки в расчете на три штоллена понадобятся:

100 г кураги;

200 г изюма;

100 г клюквы;

200 мл коньяка;

цедра одного грейпфрута;

3 ч.л. специй из имбиря, корицы, мускатного ореха и кардамона;

30 г муки;

100 г орехов по желанию.

Сухофрукты промываем горячей водой для дезинфекции, перекладываем в посуду, добавляем цедру, специи, заливаем крепким алкоголем, закрываем плотно крышкой и отправляем в холодильник настаиваться как минимум на сутки.

Эксперт отметила, что чем дольше настаивается смесь, тем она ароматнее и вкуснее.

Для приготовления опары необходимо 150 мл едва теплого молока смешать с 1 ст. л. сахара и добавить прессованные дрожжи. Затем в смесь всыпать 80 г муки и замесить жидкое тесто. Далее следует накрыть емкость полотенцем и оставить опару на 30 минут.

После этого смешиваем в отдельной посуде 1 яйцо, 80 г сахара, пакет ванильного сахара, 0,5 ч. л. соли, 100 г домашнего кефира, 150 г негорячего растопленного масла с высоким процентом жирности. Готовую смесь переливаем в емкость с опарой, перемешивая и постепенно добавляя 370 г муки.

Тесто необходимо вымешивать около 15 минут. Готовую массу оставляем в накрытой полотенцем емкости на один час.

Сухофрукты перед добавлением в тесто необходимо процедить, чтобы убрать лишнюю жидкость, а затем всыпать, перемешивая. Получившуюся смесь оставляем в теплом месте на 30 минут.

Для начинки можно использовать 400 г фруктового пюре или повидла, добавив в него 40 г манки. Эту смесь необходимо довести до кипения, чтобы получилась густая масса. Ее оставляем охлаждаться до комнатной температуры.

Из поднявшегося теста формируем штоллены, разделив массу на три равные части. Каждую часть раскатываем в прямоугольник толщиной 1 см, выкладываем на тесто начинку, сворачиваем лист рулетом, оставляя край в 1,5 см.

Сформированные штоллены выкладываем на застеленный пергаментной бумагой противень и оставляем на 20 минут, накрыв полотенцем.

Выпекаем штоллены в духовке при 170 °С около 60 минут.

Готовые изделия смазываем растопленным сливочным маслом и посыпаем сахарной пудрой толщиной 2 мм.

"Таким образом у нас формируется корочка, благодаря которой штолллены долго и хорошо хранятся. Срок годности таких штолленов с начинкой примерно две недели", – отметила эксперт.

Охлажденный штоллен выкладываем на посыпанный сахарной пудрой пергамент, заворачиваем его и отправляем настаиваться в темном прохладном месте до пяти дней.

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