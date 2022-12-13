Как приготовить борщ. Рецепт от эксперта

Резать овощи для борща нужно не слишком крупно Фото: depositphotos.com

"Борщ! Его знает весь мир, гордится им каждый украинец!" – отметил он.

Ярославский отметил, что делится собственными секретами приготовления этого блюда. Кулинар признался, что готовит борщ по этому рецепту в своих ресторанах, на частных ужинах за границей, на официальных мероприятиях и дома для родных.

Ингредиенты: 60 г моркови, 100 г лука, 40 г стеблей сельдерея, 30 г болгарского перца, 50 мл растительного масла, 240 г свеклы, 380 г томатов пелати (в собственном соку), 5 г яблочного или винного уксуса, 1,5 л (1,8 л) бульона, 200 г капусты белокочанной, 200 г картофеля, 200 г фасоли отварной, лавровый лист, сухой орегано, черный и ароматный перец, немного подкопченной паприки и перца чили, соль, 20–25 г сахара, 50 г сала, 20 г чеснока, зелень петрушки и лука, сметана.

Заранее нужно приготовить насыщенный бульон на говяжьих ребрышках или из другого мяса.

Все овощи нарезать полусоломкой, чтобы борщ не был как каша и чтобы во время еды овощи помещались в ложку и не брызгали вокруг красными пятнами.

Сковороду поствить на средний огонь и слегка обжарить морковь. Добавить лук, поджарить, положить стебель сельдерея (можно и корень, но его жарить сразу с морковью). Добавить болгарский перец, убавить огонь и еще немного поджарить все.

Свеклу пожарить отдельно на большой сковороде или лучше в низком сотейнике на большом огне с растительным маслом. Сразу все быстро поджарить, добавить яблочный уксус и перемешать.

К свекле поместить томаты и тушить уже на маленьком огне, пока свекла не станет уже почти готовой, но будет еще упругой. При необходимости добавить бульон, чтобы смесь не была слишком сухой.

Сало измельчить с чесноком, можно в блендере. Поставить на огонь бульон и добавить соль, сахар, лавровый лист, сухой орегано, молотые душистый и черный перец, чили и паприку. Довести до кипения. Добавить поджарку из моркови и лука, подождать закипания.

Добавить картофель, измельченный кубиками, и дать закипеть. Положить свеклу с томатами, отварную фасоль, перемешать и сразу добавить капусту. Медленно довести до начала кипения, снять с огня и добавить затирку (сало).

Ярославский отметил, что добавляет также в борщ чернослив или бросает в бульон подкопченную сухую полтавскую грушу. В сало можно, кроме чеснока, добавить репчатый лук. А во время поста можно приготовить борщ с килькой или сушеными грибами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)