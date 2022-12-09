"Вкуснющие деруны". Саливанчук поделилась рецептом

"Вкуснющие деруны", – заявила актриса.

Во время готовки она отметила, что блюдо имеет невероятный запах.

Ингредиенты: четыре картофелины, одна луковица, одно яйцо, одна столовая ложка муки, соль, перец, укроп и чеснок по желанию, растительное масло для жарки, сметана.

Картофель нужно натереть, добавить яйцо, муку, чеснок, уроп, перемешать. Жарить на растительном масле до готовности. Подавать со сметаной.

Контекст:

Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале ТЕТ. Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1".