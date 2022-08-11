Бульвар Шоубиз
 
11 августа, 2022
 
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"Вкусный кабачковый рулет с сыром". Саливанчук поделилась рецептом сезонного блюда

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В рецепте используются как слайсы кабачков, так и натертый овощ
В рецепте используются как слайсы кабачков, так и натертый овощ
Фото: depositphotos.com

Украинская актриса Анна Саливанчук 10 августа в Instagram рассказала, как готовит оригинальное блюдо из кабачков.

"Друзья, я не могла не поделиться вкусным кабачковым рулетом с сыром. Уверена, что он понравится всей вашей семье", – написала она.

Ингредиенты: 600 г кабачков; яйца – две шт.; 150–170 г муки; крем-творог – 200 г; укроп; соль, специи; мука; чеснок.

Кабачок натереть на мелкой терке, добавить соль, хорошо отжать воду из кабачков. Всыпать просеянную муку и осторожно перемешать. Добавить мелкую нарезанную зелень, соединить кабачок, желтки, специи и перемешать, добавить чеснок (измельченный или порошковый).

Противень застелить бумагой для выпечки и смазать маслом. Выложите слайсы кабачков, поверх них – натертые кабачки. Поставить в духовку предварительно нагретую до 180°, выпекать 20 минут.

Крем-творог намазать сверху, свернуть рулет, отделяя его от пергамента, дать остыть.

Контекст:

Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале ТЕТ. Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.

Теги: соль, студия Квартал 95, актриса, Анна Саливанчук, рецепт, яйца, рецепты, масло, блюдо, кабачки
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