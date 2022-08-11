"Вкусный кабачковый рулет с сыром". Саливанчук поделилась рецептом сезонного блюда

В рецепте используются как слайсы кабачков, так и натертый овощ Фото: depositphotos.com

"Друзья, я не могла не поделиться вкусным кабачковым рулетом с сыром. Уверена, что он понравится всей вашей семье", – написала она.

Ингредиенты: 600 г кабачков; яйца – две шт.; 150–170 г муки; крем-творог – 200 г; укроп; соль, специи; мука; чеснок.

Кабачок натереть на мелкой терке, добавить соль, хорошо отжать воду из кабачков. Всыпать просеянную муку и осторожно перемешать. Добавить мелкую нарезанную зелень, соединить кабачок, желтки, специи и перемешать, добавить чеснок (измельченный или порошковый).

Противень застелить бумагой для выпечки и смазать маслом. Выложите слайсы кабачков, поверх них – натертые кабачки. Поставить в духовку предварительно нагретую до 180°, выпекать 20 минут.

Крем-творог намазать сверху, свернуть рулет, отделяя его от пергамента, дать остыть.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)