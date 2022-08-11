"Вкусный кабачковый рулет с сыром". Саливанчук поделилась рецептом сезонного блюда

"Друзья, я не могла не поделиться вкусным кабачковым рулетом с сыром. Уверена, что он понравится всей вашей семье", – написала она.
Ингредиенты: 600 г кабачков; яйца – две шт.; 150–170 г муки; крем-творог – 200 г; укроп; соль, специи; мука; чеснок.
Кабачок натереть на мелкой терке, добавить соль, хорошо отжать воду из кабачков. Всыпать просеянную муку и осторожно перемешать. Добавить мелкую нарезанную зелень, соединить кабачок, желтки, специи и перемешать, добавить чеснок (измельченный или порошковый).
Противень застелить бумагой для выпечки и смазать маслом. Выложите слайсы кабачков, поверх них – натертые кабачки. Поставить в духовку предварительно нагретую до 180°, выпекать 20 минут.
Крем-творог намазать сверху, свернуть рулет, отделяя его от пергамента, дать остыть.
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Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале ТЕТ. Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.