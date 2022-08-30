"Вкуснющие лепешки с мясом". Саливанчук поделилась рецептом. Видео

"Вкуснющие лепешки с мясом", – называла свой рецепт актриса.

Ингредиенты: 300 г фарша, 150 г картофеля, лук зеленый, укроп, слоеное бездрожжевое тесто, сыр по желанию.

Картофель нужно натереть на терке, добавить фарш и зелень, затем чеснок, соль, перец, приправы по вкусу.

Тесто нужно раскатать, разложить сверху начинку. Сверху при желании посыпать сыром. Свернуть в рулет. Рулет разрезать на равномерные куски. Приплюснуть ладонями и раскатать скалкой.

Пожарить на сливочном масле четыре-пять минут, переворачивая несколько раз.

Контекст:

Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале ТЕТ. Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.