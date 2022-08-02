"Нереально вкусные и легкие при приготовлении". Саливанчук показала, как готовит сосиски в тесте

"Нереально вкусные и легкие при приготовлении сосиски в тесте. Делюсь рецептом", – написала актриса.

Ингредиенты: 500 г теста слоеного, 100 г сыра, 20 мини-сосисок, одно яйцо, семена кунжута для посыпки.

В ролике Саливанчук отметила, что можно использовать уже готовое магазинное листовое тесто. Его нужно разрезать на полоски, растянуть руками. Завернуть сосиски и сыр в полоски теста, выложить их на покрытый бумагой для выпечки коврик. Смазать тесто взбитым яйцом, посыпать кунжутом. Отправить в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.

"Приятного аппетита!" – пожелала Саливанчук.

Контекст:

Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.