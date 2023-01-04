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04 января, 2023
 
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Как приготовить глинтвейн. Рецепт от Ярославского

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Глинтвейн пьют горячим
Глинтвейн пьют горячим
Фото: depositphotos.com

Украинский шеф-повар, ресторатор и судья проекта "МастерШеф" на СТБ Владимир Ярославский 3 января в Instagram показал, как готовит горячий зимний напиток из вина и пряностей.

Ингредиенты: сухое вино – 1 бутылка, мед – 3 ст. л., половина зеленого яблока, один апельсин, 1/3 лимона и немного имбиря, две-три палочки корицы, две звездочки бадьяна, три-четыре штуки сушеной гвоздики.

В эмалированную или стальную кастрюлю налить вино, добавить мед, специи, половину апельсина и яблока, нарезанных ломтиками, выжать сок из второй половины апельсина, добавить немного лимона или его цедру и нарезанный ломтиками имбирь. Довести на среднем огне до 60–70 °С, выключить огонь. Накрыть крышкой и подождать еще 5–10 минут, чтобы глинтвейн настоялся. Пьют напиток горячим.

Как отметил Ярославский, вино можно брать и красное, и белое, но обязательно сухое, а мед можно заменить сахаром.

Контекст:

Ярославский родился в 1979 году в Белорусской ССР. С отличием окончил Полтавский коммерческий техникум по специальности "технолог питания", затем поступил в Полтавский кооперативный университет.

После его окончания устроился на работу шеф-поваром в один из ресторанов Белгорода, а вскоре перешел на работу в московский ресторан. 

С 2015 года является шеф-поваром, управляющим и совладельцем одного из киевских ресторанов.

Теги: вино, яблоки, сахар, ресторатор, имбирь, глинтвейн, МастерШеф, рецепт, рецепты, Владимир Ярославский
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