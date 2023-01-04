Как приготовить глинтвейн. Рецепт от Ярославского

Ингредиенты: сухое вино – 1 бутылка, мед – 3 ст. л., половина зеленого яблока, один апельсин, 1/3 лимона и немного имбиря, две-три палочки корицы, две звездочки бадьяна, три-четыре штуки сушеной гвоздики.

В эмалированную или стальную кастрюлю налить вино, добавить мед, специи, половину апельсина и яблока, нарезанных ломтиками, выжать сок из второй половины апельсина, добавить немного лимона или его цедру и нарезанный ломтиками имбирь. Довести на среднем огне до 60–70 °С, выключить огонь. Накрыть крышкой и подождать еще 5–10 минут, чтобы глинтвейн настоялся. Пьют напиток горячим.

Как отметил Ярославский, вино можно брать и красное, и белое, но обязательно сухое, а мед можно заменить сахаром.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)