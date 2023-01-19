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19 января, 2023
 
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Как приготовить дома котлету по-киевски из фарша. Рецепт

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Котлету по-киевски обжаривают в кипящем подсолнечном масле
Котлету по-киевски обжаривают в кипящем подсолнечном масле
Фото: depositphotos.com

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 18 января в Instagram показал, как готовит котлеты по-киевски с начинкой из моцареллы.

"Что может быть вкуснее, чем сочная котлета по-киевски? Предлагаю попробовать особый и необычный рецепт", – написал он.

Ингредиенты: куриный фарш – 1 кг, соль, моцарелла – 100 г, вяленые томаты – 50 г, базилик – 10 г, яйца – 2 шт., сливочное масло – 50 г, молоко – 50 мл, панировочные сухари, подсолнечное масло.

Фарш нужно посолить, добавить молоко. Отдельно размять моцареллу, добавить в нее базилик, томаты, сливочное масло.

Сформировать котлеты, поместив внутрь начинку из моцареллы. Обвалять их в яйце и муке, а также панировочных сухарях. Жарить в кипящем подсолнечном масле.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта 2022 года Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.

У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

Теги: соль, Эктор Хименес-Браво, ресторатор, базилик, рецепт, яйца, рецепты, масло
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