Как приготовить дома котлету по-киевски из фарша. Рецепт

"Что может быть вкуснее, чем сочная котлета по-киевски? Предлагаю попробовать особый и необычный рецепт", – написал он.

Ингредиенты: куриный фарш – 1 кг, соль, моцарелла – 100 г, вяленые томаты – 50 г, базилик – 10 г, яйца – 2 шт., сливочное масло – 50 г, молоко – 50 мл, панировочные сухари, подсолнечное масло.

Фарш нужно посолить, добавить молоко. Отдельно размять моцареллу, добавить в нее базилик, томаты, сливочное масло.

Сформировать котлеты, поместив внутрь начинку из моцареллы. Обвалять их в яйце и муке, а также панировочных сухарях. Жарить в кипящем подсолнечном масле.