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12 января, 2023
 
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"Вкусное и неповторимое блюдо". Как приготовить луковый суп с фасолью. Рецепт от эксперта

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Луковый суп запекается в духовке
Луковый суп запекается в духовке
Фото: depositphotos.com

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 11 января в Instagram показал, как готовит луковый суп.

"Луковый суп навевает отрицательные воспоминания и ассоциируется с не очень приятным вкусом? Попробуйте этот рецепт и вы удивитесь, каким вкусным и неповторимым может быть это блюдо!" – заявил Хименес-Браво.

Пока была возможность, Эктор заранее приготовил куриный бульон и заморозил его в пакете-слайдере @frekenbok_ukraine. Все это заняло минимум места в морозильной камере и спасло другие продукты от возможного "бегства" бульона за пределы посуды. Ингредиенты: лук – 500 г, тимьян – 10 г, чеснок – 10 г, масло сливочное – 100 г, белое вино – 200 г, бульон куриный – 500 мл, белая фасоль – 100 г, багет – три-четыре ломтика, сыр Гауда – 100 г.

Лук нужно порезать соломкой, поджарить в кастрюле на оливковом масле, добавить чеснок, тимьян, сливочное масло, перец, белое вино, куриный бульон, фасоль. На готовый суп положить сухарики, сыр. Запечь в духовке.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.

У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

Теги: сыр, вино, Эктор Хименес-Браво, МастерШеф, рецепт, рецепты, масло, блюдо, перец, лук, чеснок
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