"Луковый суп навевает отрицательные воспоминания и ассоциируется с не очень приятным вкусом? Попробуйте этот рецепт и вы удивитесь, каким вкусным и неповторимым может быть это блюдо!" – заявил Хименес-Браво.

Пока была возможность, Эктор заранее приготовил куриный бульон и заморозил его в пакете-слайдере @frekenbok_ukraine. Все это заняло минимум места в морозильной камере и спасло другие продукты от возможного "бегства" бульона за пределы посуды. Ингредиенты: лук – 500 г, тимьян – 10 г, чеснок – 10 г, масло сливочное – 100 г, белое вино – 200 г, бульон куриный – 500 мл, белая фасоль – 100 г, багет – три-четыре ломтика, сыр Гауда – 100 г.

Лук нужно порезать соломкой, поджарить в кастрюле на оливковом масле, добавить чеснок, тимьян, сливочное масло, перец, белое вино, куриный бульон, фасоль. На готовый суп положить сухарики, сыр. Запечь в духовке.