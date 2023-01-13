Бульвар Шоубиз
 
13 января, 2023
 
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"Один из лучших рецептов хлеба, который приходилось печь!" Как приготовить картофельный хлеб с хрустящей тоненькой корочкой

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Хлеб выпекаем в разогретой до 180 &deg;С духовке в течение 50 минут
Хлеб выпекаем в разогретой до 180 °С духовке в течение 50 минут
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный блогер Лилия Цвит 13 января на своем канале в YouTube разместила видео, в котором показала, как в домашних условиях приготовить хлеб из картофельного пюре.

"Это один из лучших рецептов хлеба, который мне приходилось печь! Во-первых, прост в приготовлении. Во-вторых, самые простые продукты. И главное – такой хлеб получается необычайно вкусный! Благодаря картофельному пюре имеет особую структуру теста и хрустящую тоненькую корочку",  анонсировала рецепт блогер.

Для приготовления понадобится 200 г сырого картофеля, 300 мл воды, 0,5 ч. л. соли, 10 г дрожжей, 1 ст. л. сахара,  270 +20 г муки и 50 мл подсолнечного масла. 

Картофель заливаем холодной водой, солим, варим до готовности и разминаем до состояния пюре, добавив 150 мл воды. 

Дрожжи перемешиваем с сахаром, оставляем на 15 минут, а затем перемешиваем с остывшим пюре. На следующем этапе добавляем к этой массе просеянную муку, замешивая тесто. 

После этого вливаем подсолнечное масло и в течение 10 минут вымешиваем тесто. По желанию можно добавить специи. 

Готовое тесто оставляем на один час в теплом месте. 

Для формирования хлеба рабочую поверхность смазываем подсолнечным маслом, тесто растягиваем в прямоугольник толщиной примерно 1 см, а затем сворачиваем в рулет и перекладываем в форму для выпекания. Даем тесту постоять еще 30 минут, после чего отправляем в духовку.

Хлеб выпекаем в разогретой до 180 °С духовке в течение 50 минут.

ВИДЕО
Видео: Лілія Цвіт / YouTube
Теги: продукты, хлеб, сахар, рецепт, картофель
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