  "Один из лучших рецептов хлеба, который приходилось печь!" Как приготовить картофельный хлеб с хрустящей тоненькой корочкой

Хлеб выпекаем в разогретой до 180 °С духовке в течение 50 минут Фото: depositphotos.com

"Это один из лучших рецептов хлеба, который мне приходилось печь! Во-первых, прост в приготовлении. Во-вторых, самые простые продукты. И главное – такой хлеб получается необычайно вкусный! Благодаря картофельному пюре имеет особую структуру теста и хрустящую тоненькую корочку", – анонсировала рецепт блогер.

Для приготовления понадобится 200 г сырого картофеля, 300 мл воды, 0,5 ч. л. соли, 10 г дрожжей, 1 ст. л. сахара, 270 +20 г муки и 50 мл подсолнечного масла.

Картофель заливаем холодной водой, солим, варим до готовности и разминаем до состояния пюре, добавив 150 мл воды.

Дрожжи перемешиваем с сахаром, оставляем на 15 минут, а затем перемешиваем с остывшим пюре. На следующем этапе добавляем к этой массе просеянную муку, замешивая тесто.

После этого вливаем подсолнечное масло и в течение 10 минут вымешиваем тесто. По желанию можно добавить специи.

Готовое тесто оставляем на один час в теплом месте.

Для формирования хлеба рабочую поверхность смазываем подсолнечным маслом, тесто растягиваем в прямоугольник толщиной примерно 1 см, а затем сворачиваем в рулет и перекладываем в форму для выпекания. Даем тесту постоять еще 30 минут, после чего отправляем в духовку.

Хлеб выпекаем в разогретой до 180 °С духовке в течение 50 минут.

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