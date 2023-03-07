"Развод был нелегким". Друг Остапчука рассказал правду о личной жизни ведущего после расставания со второй женой

"[Развод] был точно нелегким, как и для любого человека, который завершил отношения. Тем более, это не просто отношения, а семейная жизнь. Достаточно тяжело через это проходить", – заявил Скачков.

Он отметил, что знаком с новой избранницей своего 38-летнего друга – 22-летней украинской журналисткой Катериной Полтавской.

"Я знаком с новой избранницей. Они всегда милые. Я рад за Вову, как за своего друга. Я рад за его избранницу, как за свою подругу, и желаю им счастья. У Вовы хороший вкус", – заявил он.