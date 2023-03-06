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06 марта, 2023
 
Новости

"Посмотрите, как он изменился". Мендель показала свое первое фото с Зеленским, сделанное четыре года назад

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Мендель была пресс-секретарем Зеленского с лета 2019 года по лето 2021-го
Мендель была пресс-секретарем Зеленского с лета 2019 года по лето 2021-го
Фото: iuliia_mendel / Instagram

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, журналистка и писательница Юлия Мендель 4 марта разместила в Instagram архивное фото, на котором запечатлена вместе с ним.

Она отметила, что фото было сделано во время их первой встречи ровно четыре года назад.

"Не могу поверить! Первый раз встретила Зеленского. Ого! Четыре! Года! Посмотрите, как он изменился", – подписала она снимок.

Контекст:

Мендель родилась в 1986 году. В июне 2019 года она стала пресс-секретарем Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек). 9 июля 2021 года президент подписал указы об увольнении Мендель и назначении на ее должность телеведущего Сергея Никифорова.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Зеленский, президент, Юлия Мендель
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