"Посмотрите, как он изменился". Мендель показала свое первое фото с Зеленским, сделанное четыре года назад

Она отметила, что фото было сделано во время их первой встречи ровно четыре года назад.
"Не могу поверить! Первый раз встретила Зеленского. Ого! Четыре! Года! Посмотрите, как он изменился", – подписала она снимок.
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Мендель родилась в 1986 году. В июне 2019 года она стала пресс-секретарем Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек). 9 июля 2021 года президент подписал указы об увольнении Мендель и назначении на ее должность телеведущего Сергея Никифорова.