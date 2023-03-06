"Посмотрите, как он изменился". Мендель показала свое первое фото с Зеленским, сделанное четыре года назад

Мендель была пресс-секретарем Зеленского с лета 2019 года по лето 2021-го Фото: iuliia_mendel / Instagram

Она отметила, что фото было сделано во время их первой встречи ровно четыре года назад.

"Не могу поверить! Первый раз встретила Зеленского. Ого! Четыре! Года! Посмотрите, как он изменился", – подписала она снимок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)