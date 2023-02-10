"Не все могут спуститься в укрытие, даже когда страшно". Мендель сообщила, что повредила ногу и теперь передвигается на костылях

"Два кота, костыли и ракетная атака. Не все могут спуститься в укрытие, даже когда страшно. Мой котобарометр показывает, что атака серьезная. Кошка стирает когти от стресса. Передвигаюсь поближе к общему коридору. Рецепты безопасности не работают одинаково для всех. Только одинаково усиливают ненависть к россиянам", – написала она.

Контекст:

Мендель родилась в 1986 году. В июне 2019 года она стала пресс-секретарем Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек). 9 июля 2021 года президент подписал указы об увольнении Мендель и назначении на ее пост телеведущего Сергея Никифорова.

Около 8.30 по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Известно о взрывах и работе ПВО в ряде регионов. "Укрэнерго" сообщила, что есть попадания на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах.