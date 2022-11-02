36-летняя Мендель показала, как выглядит без воды и света

"Прямо сейчас в моей квартире в Киеве нет света, воды и отопления", – подписала фото 36-летняя Мендель.

Контекст:

Утром 31 октября российские войска в очередной раз при помощи ракет и дронов-камикадзе атаковали территорию Украины, в том числе столицу.

Всего, по данным Генштаба ВСУ, россияне запустили 55 ракет, 45 из них били сбиты. Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях.

Из-за попаданий по критической инфраструктуре в Украине введены экстренные отключения электроэнергии.