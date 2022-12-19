Мендель показала разрушенный российскими оккупантами дом своей бабушки

"Дом бабушки и дедушки, где я провела первые годы жизни. Это комната, где я рисовала картины и смотрела старый черно-белый телевизор", – подписала снимки Мендель.

Она не уточнила, где именно находится дом ее родственников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)