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19 декабря, 2022
 
Новости

Мендель показала разрушенный российскими оккупантами дом своей бабушки

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Мендель призналась, что в разрушенном оккупантами доме прошли первые годы ее жизни
Мендель призналась, что в разрушенном оккупантами доме прошли первые годы ее жизни
Фото: iuliia_mendel / Instagram

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, журналистка и писательница Юлия Мендель 19 декабря опубликовала в Instagram фото разрушенного российскими оккупантами дома, который принадлежит ее бабушке с дедом.

"Дом бабушки и дедушки, где я провела первые годы жизни. Это комната, где я рисовала картины и смотрела старый черно-белый телевизор", – подписала снимки Мендель.

Она не уточнила, где именно находится дом ее родственников.

Контекст:

Мендель родилась в 1986 году. В июне 2019 года она стала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек). 9 июля 2021 года президент подписал указы об увольнении Мендель и назначении на ее пост телеведущего Сергея Никифорова.

В декабре 2021 года Мендель говорила, что местом ее рождения указан город Геническ Херсонской области, но родилась она в Запорожье.

"Мне было три дня, когда мы переезжали из Запорожья в Херсон. Остановились у родственников, и они меня там зарегистрировали, и мы поехали в Херсон", – заявила тогда Мендель

Теги: война России против Украины, Юлия Мендель
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