"Надеюсь, они не сильно обижены на меня". Кравец озвучила причину своего ухода из студии "Квартал 95"

"Ты понимаешь, что хочется идти дальше. Очень хочется попробовать [новое]. У меня нет границ благодарности судьбе, богу, этим людям. Я благодарна за лучшие годы своей жизни", – сказала Кравец.
По словам ведущей, после ухода из проекта она сохранила связь с бывшими коллегами.
"Ощущение определенного родства – его уже не вырубишь топором. Это люди, которых ты знаешь с детства. Я очень надеюсь на их понимание и что они не сильно обижены на меня", – подчеркнула она.
В "Квартал 95" не комментируют ее уход.
С декабря 2022 года Кравец ведет авторское шоу "Тихий вечір з Оленою Кравець" на канале "Дом".
С 2000 года она была актрисой проекта "Квартал 95". Кравец в основном играла роль жены главного героя, в образе которого выступал Владимир Зеленский до того, как в 2019 году стал президентом Украины.