"Надеюсь, они не сильно обижены на меня". Кравец озвучила причину своего ухода из студии "Квартал 95"

Кравец: Ты понимаешь, что хочется идти дальше Фото: lennykravets / Instagram

"Ты понимаешь, что хочется идти дальше. Очень хочется попробовать [новое]. У меня нет границ благодарности судьбе, богу, этим людям. Я благодарна за лучшие годы своей жизни", – сказала Кравец.

По словам ведущей, после ухода из проекта она сохранила связь с бывшими коллегами.

"Ощущение определенного родства – его уже не вырубишь топором. Это люди, которых ты знаешь с детства. Я очень надеюсь на их понимание и что они не сильно обижены на меня", – подчеркнула она.

В "Квартал 95" не комментируют ее уход.