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06 марта, 2023
 
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"Надеюсь, они не сильно обижены на меня". Кравец озвучила причину своего ухода из студии "Квартал 95"

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Кравец: Ты понимаешь, что хочется идти дальше
Кравец: Ты понимаешь, что хочется идти дальше
Фото: lennykravets / Instagram

Украинская актриса и ведущая собственного проекта на украинском канале "Дом" Елена Кравец в эфире передачи ЖВЛ, которая вышла 6 марта в эфире канала "1+1 Україна", рассказала, почему больше не снимается в проектах студии "Квартал 95".

"Ты понимаешь, что хочется идти дальше. Очень хочется попробовать [новое]. У меня нет границ благодарности судьбе, богу, этим людям. Я благодарна за лучшие годы своей жизни", – сказала Кравец.

По словам ведущей, после ухода из проекта она сохранила связь с бывшими коллегами.

"Ощущение определенного родства  его уже не вырубишь топором. Это люди, которых ты знаешь с детства. Я очень надеюсь на их понимание и что они не сильно обижены на меня", – подчеркнула она.

В "Квартал 95" не комментируют ее уход.

Контекст:

С декабря 2022 года Кравец ведет авторское шоу "Тихий вечір з Оленою Кравець" на канале "Дом". 

С 2000 года она была актрисой проекта "Квартал 95". Кравец в основном играла роль жены главного героя, в образе которого выступал Владимир Зеленский до того, как в 2019 году стал президентом Украины.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: телеведущая, студия Квартал 95, Елена Кравец
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