Бульвар Шоубиз
 
06 марта, 2023
 
Новости

Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Белодед: Не верь словам, верь поступкам
Белодед: Не верь словам, верь поступкам
Фото: dariabilodid7 / Instagram

Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Дарья Белодед 4 марта разместила в Instagram подборку снимков из новой фотосесии.

Спортсменка позирует на балконе с видом на город в шортах и пиджаке, дополнив образ голубым шарфом в горох.

"Не верь словам, верь поступкам", – подписала снимки артистка.

"Волшебная девушка", – восхитились в сети.

"Так красиво, как супермодель. А ты точно спортсменка?" – отреагировали фолловеры.

Контекст:

Белодед – двукратная чемпионка мира по дзюдо (2018-го и 2019 года). Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (свой первый титул завоевала в 17 лет).

24 июля 2021 года Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо.

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину Белодед выступила с осуждением российской агрессии против своей страны. "Я люблю свою страну, это мой дом, моя Родина! И я хочу жить в мире, без войны и постоянных угроз", – написала она.

В настоящее время спортсменка проживает за границей.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: спорт, дзюдо, фотосессия, Дарья Белодед
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Арестович: Мне говорили, что Путин лично несколько раз меня упоминал: "Давайте сделаем, как Арестович умеет"
  Арестович: Мне говорили, что Путин лично несколько раз меня упоминал: "Давайте сделаем, как Арестович умеет"
Дмитрий ГОРДОН
  Фейгин: Москва не посмеет никогда. Если Байден в Бахмут приедет – Россия обстрелы прекратит
  Фейгин: Москва не посмеет никогда. Если Байден в Бахмут приедет – Россия обстрелы прекратит
Алеся БАЦМАН
  Яценюк: Советники Путина – Гитлер, Хусейн, Милошевич, Чаушеску и Каддафи
  Яценюк: Советники Путина – Гитлер, Хусейн, Милошевич, Чаушеску и Каддафи
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть
  Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть
Алеся БАЦМАН
40-летняя Мейхер на берегу моря засветила нижнюю часть груди
40-летняя Мейхер на берегу моря засветила нижнюю часть груди
"Вы будете визжать от удовольствия, когда впервые попробуете это блюдо". Свиные ребра от эксперта
"Вы будете визжать от удовольствия, когда впервые попробуете это блюдо". Свиные ребра от эксперта
Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью
Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью
Галина ГРИШИНА
Жена Павлика показала рельеф груди под тонкой тканью
Жена Павлика показала рельеф груди под тонкой тканью
"Сделал сознательно". Лидер группы "Друга ріка" Харчишин в нецензурной форме высказался о песне Потапа "Волонтер"
"Сделал сознательно". Лидер группы "Друга ріка" Харчишин в нецензурной форме высказался о песне Потапа "Волонтер"
Сбежавший в Турцию комик Щегель записал видео с извинениями. Ранее он говорил, что выбрал комфорт, а "погибать – это выбор ребят"
Сбежавший в Турцию комик Щегель записал видео с извинениями. Ранее он говорил, что выбрал комфорт, а "погибать – это выбор ребят"
Галина ГРИШИНА
Никитюк в кожаных лосинах наклонилась перед камерой. Фото
Никитюк в кожаных лосинах наклонилась перед камерой. Фото
Концертный директор Козловского рассказала, как год назад под звуки сирен и взрывов искала сгущенку для торта артисту
Концертный директор Козловского рассказала, как год назад под звуки сирен и взрывов искала сгущенку для торта артисту
Галина ГРИШИНА
Как сейчас выглядит 73-летняя Пугачева. Свежее фото певицы
Как сейчас выглядит 73-летняя Пугачева. Свежее фото певицы
Антонюк прокомментировала скандальное интервью с Бобулом: Я не знала, как правильно сказать
Антонюк прокомментировала скандальное интервью с Бобулом: Я не знала, как правильно сказать
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук в рубашке засветила нижнюю часть ягодиц. Фото
Бех-Романчук в рубашке засветила нижнюю часть ягодиц. Фото
Умер один из основателей Lynyrd Skynyrd Гэри Россингтон
Умер один из основателей Lynyrd Skynyrd Гэри Россингтон
Букингемский дворец после выселения принца Гарри и его жены Меган из дворца в Виндзоре пригласил пару на коронацию Чарльза III
Букингемский дворец после выселения принца Гарри и его жены Меган из дворца в Виндзоре пригласил пару на коронацию Чарльза III
Галина ГРИШИНА
"Посмотрите, как он изменился". Мендель показала свое первое фото с Зеленским, сделанное четыре года назад
"Посмотрите, как он изменился". Мендель показала свое первое фото с Зеленским, сделанное четыре года назад
Галина ГРИШИНА
Жена страдающего деменцией Уиллиса обратилась к журналистам. Ранее СМИ опубликовали фото больного актера на прогулке с друзьями
Жена страдающего деменцией Уиллиса обратилась к журналистам. Ранее СМИ опубликовали фото больного актера на прогулке с друзьями
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 