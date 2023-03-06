Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью

Спортсменка позирует на балконе с видом на город в шортах и пиджаке, дополнив образ голубым шарфом в горох.

"Не верь словам, верь поступкам", – подписала снимки артистка.

"Волшебная девушка", – восхитились в сети.

"Так красиво, как супермодель. А ты точно спортсменка?" – отреагировали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DARIA BILODID (@dariabilodid7)