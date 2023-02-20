Дзюдоистка Белодед снялась с нижнего ракурса в мини-платье

Спортсменка оставила снимки, сделанные с нижнего ракурса, без комментариев. На первых двух фото она позирует на фоне моря.

"Украинки самые красивые", – восхитились в сети.

Контекст:

Белодед – двукратная чемпионка мира по дзюдо (2018-го и 2019 года). Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (свой первый титул завоевала в 17 лет).

24 июля 2021 года Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо.

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину Белодед выступила с осуждением российской агрессии против своей страны. "Я люблю свою страну, это мой дом, моя Родина! И я хочу жить в мире, без войны и постоянных угроз", – написала она.

В настоящее время спортсменка проживает за границей.