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20 февраля, 2023
 
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Дзюдоистка Белодед снялась с нижнего ракурса в мини-платье

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Белодед двукратная чемпионка мира по дзюдо
Белодед – двукратная чемпионка мира по дзюдо
Фото: dariabilodid7 / Instagram

Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Дарья Белодед 19 февраля разместила в Instagram подборку снимков, на которых изображена в полный рост в мини-платье песочного цвета.

Спортсменка оставила снимки, сделанные с нижнего ракурса, без комментариев. На первых двух фото она позирует на фоне моря. 

"Украинки самые красивые", – восхитились в сети.

Контекст:

Белодед – двукратная чемпионка мира по дзюдо (2018-го и 2019 года). Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (свой первый титул завоевала в 17 лет).

24 июля 2021 года Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо.

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину Белодед выступила с осуждением российской агрессии против своей страны. "Я люблю свою страну, это мой дом, моя Родина! И я хочу жить в мире, без войны и постоянных угроз", – написала она.

В настоящее время спортсменка проживает за границей.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: мода и красота, Дарья Белодед
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