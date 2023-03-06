Бульвар Шоубиз
 
06 марта, 2023
 
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Сбежавший в Турцию комик Щегель записал видео с извинениями. Ранее он говорил, что выбрал комфорт, а "погибать – это выбор ребят"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Щегель: Я приношу извинения всем, кого скандал с моим участием заставил страдать
Щегель: Я приношу извинения всем, кого скандал с моим участием заставил страдать
Фото: shchehel2.0 / Instagram

Сбежавший в Турцию украинский стендапер, участник проекта Srakadupa Андрей Щегель 6 марта разместил в Instagram ролик, в котором прокомментировал свое интервью украинскому журналисту Роману Скрыпину, а также заявление, озвученное уже после публикации скандального интервью.

В нем Щегель заявил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину ему стало некомфортно и он "нашел способ съ...баться и пожить комфортно".

"Вот честно вам заявляю: реализуя свое право на ох...енную жизнь, я просто съ...бался и сижу здесь", – сказал он, отметив, что выехал из Украины как артист. 

"Только парни гибнут. И гибнут для того, чтобы ты вернулся в страну, в которой нет войны. Которая победила", – возразил ему журналист.

"Я исхожу из того, что это выбор ребят – погибать", – сказал в ответ стендапер. 

В своем ролике с объяснениями Щегель заявил, что теперь так не считает. 

"Я ни в коем случае не считаю, что выбор человека – именно гибнуть на войне. Я имею в виду, что украинцы сознательно выбирают Украину и желание за нее бороться, что в результате, к сожалению, приводит к гибели лучших ее детей", – заявил он.

Комик заявил, что его ответы Скрыпину "не содержали ни капли пренебрежения" по отношению к украинским защитникам, и предложил посмотреть весь разговор с журналистом целиком, чтобы в этом убедиться.

Он также прокомментировал новый ролик, который появился в сети уже после его интервью Скрыпину. В нем Щегель назвал Украину  "...баным цирком с попаянными дебилами, у которых нет шансов на цивилизованную жизнь". 

По словам комика, это была его "эмоциональная, импульсивная и беспомощная реакция на угрозы в сети". 

"Я приношу извинения всем, кого скандал с моим участием заставил страдать. Провокация является работой комика. Но, к сожалению, поиск врагов вышел за грани разумного, – сказал он. – Я заверяю, что хотел быть с вами откровенным. И считаю, что тот, кто говорит неприятную правду, намного безопасней, чем тот, кто говорит, что хотят услышать люди. У Украины есть настоящие враги, и это точно не я".

Контекст:

После публикации интервью со Щегелем в Министерстве культуры и информполитики заявили, что подготовили и подали на утверждение правительства более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста.

"Конкретная ситуация с нарушением предоставленного ему права выезда с обязательным возвращением в Украину и уклонением от мобилизации Щегеля будет взята под контроль правоохранителей", – отметили в украинском Минкульте.

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Турция, мобилизация, провокации, скандал, Андрей Щегель
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