Сбежавший в Турцию комик Щегель записал видео с извинениями. Ранее он говорил, что выбрал комфорт, а "погибать – это выбор ребят"

Щегель: Я приношу извинения всем, кого скандал с моим участием заставил страдать Фото: shchehel2.0 / Instagram

В нем Щегель заявил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину ему стало некомфортно и он "нашел способ съ...баться и пожить комфортно".

"Вот честно вам заявляю: реализуя свое право на ох...енную жизнь, я просто съ...бался и сижу здесь", – сказал он, отметив, что выехал из Украины как артист.

"Только парни гибнут. И гибнут для того, чтобы ты вернулся в страну, в которой нет войны. Которая победила", – возразил ему журналист.

"Я исхожу из того, что это выбор ребят – погибать", – сказал в ответ стендапер.

В своем ролике с объяснениями Щегель заявил, что теперь так не считает.

"Я ни в коем случае не считаю, что выбор человека – именно гибнуть на войне. Я имею в виду, что украинцы сознательно выбирают Украину и желание за нее бороться, что в результате, к сожалению, приводит к гибели лучших ее детей", – заявил он.

Комик заявил, что его ответы Скрыпину "не содержали ни капли пренебрежения" по отношению к украинским защитникам, и предложил посмотреть весь разговор с журналистом целиком, чтобы в этом убедиться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрій Щегель (@shchehel2.0)

Он также прокомментировал новый ролик, который появился в сети уже после его интервью Скрыпину. В нем Щегель назвал Украину "...баным цирком с попаянными дебилами, у которых нет шансов на цивилизованную жизнь".

По словам комика, это была его "эмоциональная, импульсивная и беспомощная реакция на угрозы в сети".

"Я приношу извинения всем, кого скандал с моим участием заставил страдать. Провокация является работой комика. Но, к сожалению, поиск врагов вышел за грани разумного, – сказал он. – Я заверяю, что хотел быть с вами откровенным. И считаю, что тот, кто говорит неприятную правду, намного безопасней, чем тот, кто говорит, что хотят услышать люди. У Украины есть настоящие враги, и это точно не я".