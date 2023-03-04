Минкульт Украины отреагировал на заявления стендапера Щегеля и инициирует ужесточение получения разрешений на выезд мужчин призывного возраста за границу

В министерстве отметили, что разрешен временный выезд за границу деятелям культуры и информации, если целью выезда является "защита и популяризация интересов государства Украины на международной арене", с обязательным возвращением в страну.

"МКИП способствует выездам разных артистов, художников, музыкантов, журналистов, которые осознают свое дело и гражданскую позицию, но из-за подобных случаев, как с Андреем Щегелем, ситуация для тех, кто действительно защищает Украину и ведет борьбу на культурном фронте, усложняется. Указанное лицо, нарушившее предоставленное ему право выезда за границу, находилось в составе группы, которой было предоставлено временное разрешение. Действия комика недопустимы в условиях военного положения, в то время, когда подавляющее большинство сознательных мужчин остаются в стране и готовы воевать за сохранение нашего государства", – говорится в сообщении.

Министерство намерено инициировать усиление ответственности за нарушение правил выезда и возвращения в Украину мужчин призывного возраста.

"В настоящее время МКИП подготовил и подал на утверждение правительства более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста. Конкретная ситуация с нарушением предоставленного ему права выезда с обязательным возвращением в Украину и уклонением от мобилизации Андрея Щегеля будет взята под контроль правоохранителей", – добавили в пресс-службе.

Щегель в интервью украинскому журналисту Роману Скрыпину заявил, что после полномасштабного вторжения РФ переехал в Турцию.

"Я не боюсь военкомов. Определяю себя как свободного человека. Понял, что мне некомфортно и что я больше не могу. И я нашел способ съ...баться и пожить комфортно. Вот честно вам заявляю: реализуя свое право на ох...енную жизнь, я просто съ...бался и сижу здесь", – заявил он.

По словам Щегеля, он выехал из Украины как артист.

"Только парни гибнут. И гибнут для того, чтобы ты вернулся в страну, в которой нет войны. Которая победила", – заявил журналист.

"Я исхожу из того, что это выбор ребят – погибать", – сказал стендапер.