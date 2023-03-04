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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минкульт Украины отреагировал на заявления стендапера Щегеля и инициирует ужесточение получения разрешений на выезд мужчин призывного возраста за границу

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Щегель выехал из Украины как артист
Щегель выехал из Украины как артист
Скриншот: LAVRIN / YouTube

Министерство культуры и информполитики отреагировало на заявления украинского стендап-комика Андрея Щегеля. Об этом сообщила пресс-служба МКИП 4 марта.

В министерстве отметили, что разрешен временный выезд за границу деятелям культуры и информации, если целью выезда является "защита и популяризация интересов государства Украины на международной арене", с обязательным возвращением в страну.

"МКИП способствует выездам разных артистов, художников, музыкантов, журналистов, которые осознают свое дело и гражданскую позицию, но из-за подобных случаев, как с Андреем Щегелем, ситуация для тех, кто действительно защищает Украину и ведет борьбу на культурном фронте, усложняется. Указанное лицо, нарушившее предоставленное ему право выезда за границу, находилось в составе группы, которой было предоставлено временное разрешение. Действия комика недопустимы в условиях военного положения, в то время, когда подавляющее большинство сознательных мужчин остаются в стране и готовы воевать за сохранение нашего государства", – говорится в сообщении.

Министерство намерено инициировать усиление ответственности за нарушение правил выезда и возвращения в Украину мужчин призывного возраста.

"В настоящее время МКИП подготовил и подал на утверждение правительства более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста. Конкретная ситуация с нарушением предоставленного ему права выезда с обязательным возвращением в Украину и уклонением от мобилизации Андрея Щегеля будет взята под контроль правоохранителей", – добавили в пресс-службе.

Щегель в интервью украинскому журналисту Роману Скрыпину заявил, что после полномасштабного вторжения РФ переехал в Турцию.

"Я не боюсь военкомов. Определяю себя как свободного человека. Понял, что мне некомфортно и что я больше не могу. И я нашел способ съ...баться и пожить комфортно. Вот честно вам заявляю: реализуя свое право на ох...енную жизнь, я просто съ...бался и сижу здесь", – заявил он.

По словам Щегеля, он выехал из Украины как артист.

"Только парни гибнут. И гибнут для того, чтобы ты вернулся в страну, в которой нет войны. Которая победила", – заявил журналист.

"Я исхожу из того, что это выбор ребят – погибать", – сказал стендапер. 

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Теги: мобилизация, война России против Украины, Кабмин, Министерство культуры и информационной политики, Андрей Щегель
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