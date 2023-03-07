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07 марта, 2023
 
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Продюсеры шоу "Голос країни" объявили новый кастинг участников

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Имена судей 13-го сезона шоу пока не называются
Имена судей 13-го сезона шоу пока не называются
Фото: goloskrainy_official / Instagram

Продюсеры украинского талант-шоу "Голос країни", которое будет выходить на канале "1+1 Україна", объявили новый кастинг участников для 13-го сезона. Об этом 7 марта сообщается на странице проекта в Instagram.

Участие в конкурсе могут принять вокалисты в возрасте старше 16 лет, заполнив анкету на сайте "1+1 Україна". 

"Лучшие анкеты участников будут прослушаны музыкальными продюсерами, а вокалисты получат возможность выступить на главной музыкальной сцене страны и показать свое пение всему миру. Какие нововведения будут в 13-м сезоне и кто из звезд сядет в тренерское кресло, поклонники проекта узнают вскоре", – говорится в анонсе. 

Контекст:

12-й сезон "Голос країни" завершился в ноябре 2022 года. Победительницей шоу стала украинская певица из города Корсунь-Шевченковский Черкасской области Мария Квитка.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: музыка, конкурс, Голос країни, шоу, тренер
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