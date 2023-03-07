Продюсеры шоу "Голос країни" объявили новый кастинг участников

Участие в конкурсе могут принять вокалисты в возрасте старше 16 лет, заполнив анкету на сайте "1+1 Україна".

"Лучшие анкеты участников будут прослушаны музыкальными продюсерами, а вокалисты получат возможность выступить на главной музыкальной сцене страны и показать свое пение всему миру. Какие нововведения будут в 13-м сезоне и кто из звезд сядет в тренерское кресло, поклонники проекта узнают вскоре", – говорится в анонсе.

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