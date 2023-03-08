Бульвар Шоубиз
 
08 марта, 2023
 
Новости

Хименес-Браво предложил поздравлять женщин видеооткрыткой с его участием

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Хименес-Браво: С 8 марта!
Хименес-Браво: С 8 марта!
Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский ресторатор и кулинар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво 8 марта в Instagram разместил ролик, для которого снялся в смокинге и бабочке.

Пост Хименес-Браво разместил по случаю Международного женского дня 8 марта.

"Видеооткрытка для твоей красавицы. С 8 марта", – написал он.

В ролике кулинар позировал лежа на полу, под падающими на него лепестками цветов.

"Красавчик", – отметила подписчица svirskaia_inna.

"Винник потерял своих волчиц", – заявила tetiana1323, упомянув в комментарии украинского певца Олега Винника.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.

У Хименес-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

Теги: 8 марта, Эктор Хименес-Браво, женщины, телеведущий, ресторатор, МастерШеф, ролик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Панин: Неужели Каддафи мог думать, что когда-нибудь это закончится? Так и в России никто об этом не думает, думают, что никакой Гааги не будет
  Панин: Неужели Каддафи мог думать, что когда-нибудь это закончится? Так и в России никто об этом не думает, думают, что никакой Гааги не будет
Алеся БАЦМАН
Украинские военные предварительно установили личность героя, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине". Что о нем известно?
Украинские военные предварительно установили личность героя, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине". Что о нем известно?
Алина ГРЕЧАНАЯ
Праздник не о цветах, а о правах. Нужно ли отмечать 8 Марта в школе и если да то как именно?
Праздник не о цветах, а о правах. Нужно ли отмечать 8 Марта в школе и если да – то как именно?
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сколько вдохновения и любви в воздухе!" Сумская показала, как сейчас выглядит Одесса. Видео
"Сколько вдохновения и любви в воздухе!" Сумская показала, как сейчас выглядит Одесса. Видео
Дорофеева похвасталась подарком от Кацурина. Фото
Дорофеева похвасталась подарком от Кацурина. Фото
Галина ГРИШИНА
"Меня начали воспринимать не как артиста, а как проститутку". Козловский рассказал, зачем публиковал свои фото без одежды
"Меня начали воспринимать не как артиста, а как проститутку". Козловский рассказал, зачем публиковал свои фото без одежды
Галина ГРИШИНА
Хименес-Браво предложил поздравлять женщин видеооткрыткой с его участием
Хименес-Браво предложил поздравлять женщин видеооткрыткой с его участием
  Торт "Прага". Рецепт от Глинской
  Торт "Прага". Рецепт от Глинской
"Мавка. Лісова пісня". Вышел международный трейлер украинского мультфильма. Видео
"Мавка. Лісова пісня". Вышел международный трейлер украинского мультфильма. Видео
Галина ГРИШИНА
"Горячий народ. Другое дело в России все божья роса". Макаревич высказался о протестах в Грузии
"Горячий народ. Другое дело в России – все божья роса". Макаревич высказался о протестах в Грузии
Боржемская рассказала, как правильно питаться перед тренировкой и чего нужно избегать до нее
Боржемская рассказала, как правильно питаться перед тренировкой и чего нужно избегать до нее
Фролова показала редкие фото с отцом своего ребенка и поблагодарила его за "два года настоящей жизни"
Фролова показала редкие фото с отцом своего ребенка и поблагодарила его за "два года настоящей жизни"
Галина ГРИШИНА
Рианна показала фото и видео со своим маленьким сыном
Рианна показала фото и видео со своим маленьким сыном
"Найкращі топдівчата ходять в піксель-формі". Military Band 93 OMBr Kholodnyi Yar посвятил песню украинским защитницам. Видео
"Найкращі топдівчата ходять в піксель-формі". Military Band 93 OMBr Kholodnyi Yar посвятил песню украинским защитницам. Видео
Галина ГРИШИНА
"Мое тело, спасибо тебе, что ты такое терпеливое ко всем моим слабостям". Вторая экс-жена Остапчука снялась в бикини в полный рост
"Мое тело, спасибо тебе, что ты такое терпеливое ко всем моим слабостям". Вторая экс-жена Остапчука снялась в бикини в полный рост
  "Енджі Крейда" посвятила песню герою, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине!" Видео
  "Енджі Крейда" посвятила песню герою, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине!" Видео
Галина ГРИШИНА
"Спрос был очень высоким". Билеты на финал "Евровидения 2023" раскупили за 36 минут. Самые дорогие стоили £380
"Спрос был очень высоким". Билеты на финал "Евровидения 2023" раскупили за 36 минут. Самые дорогие стоили £380
Галина ГРИШИНА
Жадан встретился в США с Джармушем и поговорил с ним о Залужном
Жадан встретился в США с Джармушем и поговорил с ним о Залужном
Галина ГРИШИНА
Дочь 51-летнего мэра Днепра Филатова показала, как он отпраздновал свой день рождения
Дочь 51-летнего мэра Днепра Филатова показала, как он отпраздновал свой день рождения
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 