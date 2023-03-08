Хименес-Браво предложил поздравлять женщин видеооткрыткой с его участием

Пост Хименес-Браво разместил по случаю Международного женского дня 8 марта.

"Видеооткрытка для твоей красавицы. С 8 марта", – написал он.

В ролике кулинар позировал лежа на полу, под падающими на него лепестками цветов.

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"Красавчик", – отметила подписчица svirskaia_inna.

"Винник потерял своих волчиц", – заявила tetiana1323, упомянув в комментарии украинского певца Олега Винника.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.

У Хименес-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.