"Как же глубоко застряло это желание получить раз в год те три тюльпана". Мозговая показала "открытку" к 8 марта

Контекст:

Заместитель директора Киевского международного института социологии (КМИС) Виктория Захожая сообщала в марте 2016 года, что Международный женский день 8 марта теряет свое значение для украинцев, как и другие праздники, которые были популярны в Советском Союзе. По ее словам, в Украине растет поколение тех, кто уже не застал СССР, а экономическая и военная ситуация в стране повлияла на отношение к праздникам, в частности к тем, которые не связаны с религией или патриотическими чувствами.

Народные депутаты Украины предлагают ввести в Украине несколько новых праздников и отменить выходные на Международный женский день (8 марта) и Международный день труда (1 мая). Соответствующий законопроект №9009 зарегистрирован в Верховной Раде 13 февраля.

"До сих пор на государственном уровне определен выходным днем 8 марта – так называемый Международный женский день, установленный оккупационным московским режимом с целью популяризации собственного взгляда на роль и место женщин. Он внедрен по инициативе Клары Цеткин в 1921 году с привязкой к началу Февральской революции в России в 1917 году. Напротив, считаем более целесообразным отмечать День украинской женщины в дату рождения самой известной украинской писательницы и общественного деятеля – Леси Украинки, 25 февраля", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По результатам опроса в приложении "Дія" большинство украинцев проголосовали за то, чтобы оставить 8 марта выходным днем.