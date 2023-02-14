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ПОЛИТИКА

В Раде предлагают отменить выходные на 8 марта и 1 мая и ввести несколько новых праздников

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Законопроект был зарегистрирован 13 февраля
Законопроект был зарегистрирован 13 февраля
Фото: depositphotos.com

Народные депутаты Украины предлагают ввести в Украине несколько новых праздников и отменить выходные на Международный женский день (8 марта) и Международный день труда (1 мая). Соответствующий законопроект №9009 зарегистрирован в Верховной Раде 13 февраля.

Документ предлагает внести изменения в Кодекс законов о труде и установить несколько украинских праздников: 25 февраля – День украинской женщины (день рождения Леси Украинки); 9 марта – Шевченков день (день рождения Тараса Шевченко); второе воскресенье мая – День матери.

"До сих пор на государственном уровне определен выходным днем 8 марта – так называемый Международный женский день, установленный оккупационным московским режимом с целью популяризации собственного взгляда на роль и место женщин. Он внедрен по инициативе Клары Цеткин в 1921 году с привязкой к началу Февральской революции в России в 1917 году. Напротив, считаем более целесообразным отмечать День украинской женщины в дату рождения самой известной украинской писательницы и общественного деятеля – Леси Украинки, 25 февраля", – говорится в пояснительной записке.

Также нардепы считают, что в марте необходимо отметить память украинского поэта и художника Тараса Шевченко в день его рождения, 9 марта.

"Во избежание экономических потерь из-за еще одного выходного следует устранить другие коммунистические рудименты – прежде всего 1 мая (так называемый День труда), который использовался для пропаганды в Советском Союзе и Третьем рейхе (где тоже был официальным праздником), Итак, логика запрещения тоталитарных идеологий предполагает лишить этот день особого статуса. На официальном уровне следует признать День матери, который уже более 100 лет традиционно празднуется украинцами. Кстати, он приходится на второе воскресенье [мая], что устраняет проблемы с потерями для экономики", – заявили политики.

Кроме этого, нардепы предлагают отмечать День памяти и примирения 8 мая. Авторы законопроекта предлагают не делать этот день выходным.

"В мае также следует избавиться от прошлых рудиментов по поводу празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая, используемого московским режимом как главное идеологическое обоснование агрессии под лозунгами "борьбы с нацизмом и фашизмом", Окончание Второй мировой войны отмечается 8 мая. Однако в других государствах это не праздничный, а траурный день памяти десятков миллионов погибших. Подходящий характер следует вернуть и Украине, что позволяет обойтись без празднований на костях и отменить выходной день. Оставив только День памяти и примирения 8 мая", – говорится в сообщении.

Скриншот: rada.gov.ua
Скриншот: rada.gov.ua

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Тарас Шевченко, День Победы, 1 мая, 8 марта, законопроект, День памяти и примирения, женщины, День матери
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